Alpine Linux 的部分配置中发现了一个存在十年的漏洞 sshole，它可能允许攻击者在不知道密码的情况下通过 SSH 远程登录。正如Ars Technica 报道的那样，该问题源于 OpenSSH 与 musl 库之间的交互，Alpine 使用 musl 而非更常见的 libc。

要利用运行在 musl 环境中的 OpenSSH，它还必须被配置为不使用 PAM——一种用于身份验证和检查账户访问权限的模块机制。如果其他 Linux 发行版使用相同的配置，它们也可能存在漏洞。

攻击条件

发现者将该漏洞命名为 sshole，但它并不影响所有运行 Alpine Linux 的设备。实施攻击时，系统中必须至少有一个活跃账户，其密码使用 SHA256 或 SHA512 哈希。同时，目标账户必须被配置为无密码：/etc/shadow 文件中的密码字段必须包含空值。

在这些条件下，能够连接到设备 SSH 端口的攻击者可通过在密码字段中输入超过 256 个字符，登录该无密码账户。Alpine 开发人员表示，只需一次连接，无需重复尝试。

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Alpine 和 OpenSSH 的更新

Checkpoint 公司指出，攻击需要 SHA256 或 SHA512 哈希，因为 sshd 进程会使用相应账户的盐值。该公司的研究人员还表示，该账户必须处于活跃状态。root 账户在默认的 PermitRootLogin prohibit-password 设置下受到保护，但拥有 sudo 或 doas 权限的可访问用户可能获得 root 权限。

Alpine 被广泛用于容器镜像、路由器、智能电视和工业控制器。Docker Hub 上的 Alpine 基础镜像下载量超过 10 亿次。根据 Detectify 的数据，Shodan 统计到约 2200 万个系统开放了 SSH 22 端口，但其中只有一部分符合利用条件。

OpenSSH 已经发布更新，Alpine 也公布了修复方案。musl 开发者 Rich Felker 认为，问题不在于库本身，而在于应用程序对该机制的错误使用；计划在下一个版本中加入对 musl 的修改。目前，该漏洞尚无已知的 CVE 标识符。

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