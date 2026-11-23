德国维尔茨堡尤利乌斯-马克西米利安大学和印度提斯普尔大学的研究人员合成了三种氧硼烷化合物，它们以晶体形式在室温下保持稳定。氧硼烷含有硼和氧之间的三键，60多年来一直被认为过于不稳定且反应活泼，无法在极端条件之外被分离出来，ScienceAlert报道。

反应的意外结果

这些化合物是在对二硼累积烯——一种高反应性含硼物质——进行实验时形成的。将其与几种标准试剂混合后，科学家意外记录到氧硼烷的形成。

反应得到黄色和橙色的固体晶体。研究人员利用X射线晶体学分析其原子排列，并通过光谱学研究其分子结构。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

分子的稳定化

实验数据和计算机模拟证实形成了硼–氧三键，研究作者评估其强度极高。研究结果发表在《Nature Chemistry》期刊上。

新分子的稳定性部分归因于硼烯基——一种含有另一个硼原子且富含电子的片段。这种基团会共享部分电子密度，从而减少通常导致氧硼烷迅速分解的电荷失衡。

与此前借助铂来稳定硼–氧键的方法不同，新方法不需要额外的金属。研究人员认为，富电子硼烯基或许也能帮助稳定其他主族元素的低配位片段。

关注我们在