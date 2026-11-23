Naukowcy z Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu w Niemczech oraz Uniwersytetu Tezpur w Indiach zsyntetyzowali trzy związki oksoboranów, stabilne w postaci kryształów w temperaturze pokojowej. Oksoborany zawierają potrójne wiązanie między borem a tlenem i przez ponad 60 lat były uznawane za zbyt niestabilne i reaktywne, by można było je wyizolować poza ekstremalnymi warunkami, podaje ScienceAlert.

Niespodziewany wynik reakcji

Związki powstały podczas eksperymentów z diborakumulenem — wysoce reaktywną substancją zawierającą bor. Po zmieszaniu jej z kilkoma standardowymi odczynnikami naukowcy niespodziewanie zarejestrowali powstanie oksoboranów.

W wyniku reakcji otrzymano stałe kryształy w kolorze żółtym i pomarańczowym. Przeanalizowano je za pomocą krystalografii rentgenowskiej, aby określić rozmieszczenie atomów, oraz spektroskopii, aby zbadać strukturę molekularną.

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Stabilizacja cząsteczek

Dane eksperymentalne i modelowanie komputerowe potwierdziły powstanie potrójnych wiązań bor–tlen, które autorzy pracy ocenili jako wyjątkowo mocne. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Chemistry.

Stabilność nowych cząsteczek częściowo powiązano z grupą borylenylową — fragmentem zawierającym kolejny atom boru i bogatym w elektrony. Taka grupa dzieli się częścią gęstości elektronowej, zmniejszając nierównowagę ładunku elektrycznego, przez którą oksoborany zwykle szybko się rozpadają.

W przeciwieństwie do wcześniejszych metod stabilizowania wiązań bor–tlen z udziałem platyny, nowa metoda nie wymagała dodatkowych metali. Badacze przypuszczają, że bogate w elektrony grupy borylenylowe mogą pomóc stabilizować także inne niskoskoordynowane fragmenty pierwiastków grup głównych.

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