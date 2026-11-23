Исследователи Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге в Германии и Университета Тезпур в Индии синтезировали три соединения оксоборанов, стабильные в форме кристаллов при комнатной температуре. Оксобораны содержат тройную связь между бором и кислородом и более 60 лет считались слишком нестабильными и реакционноспособными для выделения вне экстремальных условий, сообщает ScienceAlert.

Неожиданный результат реакций

Соединения образовались во время экспериментов с диборакумуленом — высокореакционноспособным борсодержащим веществом. После смешивания его с несколькими стандартными реагентами ученые неожиданно зафиксировали образование оксоборанов.

В результате реакций получили твердые кристаллы желтого и оранжевого цветов. Их проанализировали с помощью рентгеновской кристаллографии для определения расположения атомов и спектроскопии для изучения молекулярной структуры.

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Стабилизация молекул

Экспериментальные данные и компьютерное моделирование подтвердили образование тройных связей бор–кислород, которые авторы работы оценили как исключительно прочные. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Chemistry.

Устойчивость новых молекул частично связали с бориленильной группой — фрагментом, содержащим еще один атом бора и богатым электронами. Такая группа делится частью электронной плотности, уменьшая дисбаланс электрического заряда, из-за которого оксобораны обычно быстро разрушаются.

В отличие от предыдущих подходов к стабилизации связей бор–кислород с участием платины, новый метод не потребовал дополнительных металлов. Исследователи предполагают, что богатые электронами бориленильные группы могут помочь стабилизировать и другие низкокоординированные фрагменты элементов главных групп.

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