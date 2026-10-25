德勤Access Economics的一份报告称，南澳大利亚州2030年在国家残障保险计划（NDIS）上的支出可能比此前的增长轨迹低13亿澳元，ABC News Australia报道。

该文件的作者认为，该州对联邦层面对NDIS的调整尤为脆弱。德勤估计，这一支出差额相当于1万个至1.5万个由NDIS资助的护理和行政岗位。

对就业和服务的风险

联邦政府于8月通过了立法修正案，旨在将NDIS预算到2030年限制在每年约550亿澳元，而非此前预测的700亿澳元。这项改革包括削减对社会和社区参与的资助，以及提高获得该计划资格的要求。

德勤指出，在上一财年，南澳大利亚州的零售、休闲及其他行业从NDIS用于社会和社区参与的约9亿澳元支出中受益。德勤Access Economics高级合伙人戴维·兰本斯表示，削减资金可能限制NDIS参与者照护者进入劳动力市场的能力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

残障人士权益倡导组织JFA Purple Orange警告称，这项改革可能将财政负担和需求转移至其他系统，尤其是该州的医疗保健系统。

Thriving Kids资金

改革的一部分规定，将有低度或中度支持需求、患有发育迟缓或自闭症的九岁以下儿童转入新的Thriving Kids计划。南澳大利亚州政府和澳大利亚政府已在五年内为该计划拨款2.303亿澳元，其中该州将提供1.355亿澳元。

与此同时，德勤估计，按照此前的NDIS轨迹，2031年该群体儿童的支出将达到3.1亿澳元。州政府表示，不计划增加其对Thriving Kids的出资。该计划第一阶段于10月启动，计划在2028年1月前全面推行。

关注我们在