韩国就朝鲜人权基金发生争执——《韩国先驱报》

韩国议员在对国家人权委员会进行议会审计期间，就成立朝鲜人权基金的延误发生争执。规定设立该机构的法律于2016年生效，但由于在任命理事会成员问题上存在政治分歧，该基金至今尚未投入运作，《韩国先驱报》报道。

围绕基金理事会的争议

国民力量党议员指责韩国共同民主党没有提名基金理事会候选人。议员金美爱表示，朝鲜人权法已实施第十年，但该基金仍未成立。

她还指出，国家人权委员会已正式建议共同民主党院内领导人提名五名理事。议员金基贤强调，该法律是在两大政治力量支持下通过的，但共同民主党从未推荐过任何理事会成员。

国家人权委员会主席安昌浩呼吁政府和国会更加积极地合作，以启动该基金。根据法律规定，该机构应支持旨在改善朝鲜人权状况的研究、政策制定和公民组织活动。

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关于戒严和叛乱的讨论

听证期间还讨论了委员会在前总统尹锡悦于2024年12月短暂实施戒严后就其案件所采取的行动。共同民主党议员询问安昌浩，委员会在2025年2月通过的、确保尹锡悦在弹劾程序中享有辩护权的建议。

本月早些时候，委员会投票决定就该建议公开道歉。安昌浩在投票中弃权，并表示无论一个人可能受到何种惩罚，都必须遵守正当法律程序。

安昌浩承认实施戒严是错误且违宪的，但拒绝就尹锡悦的行为是否构成叛乱作出最终评估。他表示将等待最高法院的裁决。

此外，议员们还就国民力量党代表金泰圭的言论发生争执。金泰圭在9月接受YouTube采访时否认前总统全斗焕和尹锡悦实施了叛乱。委员会于10月2日通过一项决议，呼吁将金泰圭逐出国会，但该决议不具有约束力。

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