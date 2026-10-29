В Южной Корее депутаты во время парламентского аудита Национальной комиссии по правам человека поспорили из-за задержки с созданием Фонда прав человека Северной Кореи. Закон, предусматривающий работу этой структуры, вступил в силу в 2016 году, однако фонд до сих пор не начал работу из-за политических разногласий по поводу назначения членов его правления, сообщает Korea Herald.

Спор о правлении фонда

Депутаты от Партии народной власти обвинили Демократическую партию Кореи в том, что она не выдвинула кандидатов в правление фонда. По словам депутата Ким Ми Э, закон о правах человека в КНДР действует уже десятый год, но фонд так и не создан.

Она также отметила, что Национальная комиссия по правам человека официально рекомендовала лидеру парламентской фракции Демократической партии выдвинуть пять директоров. Депутат Ким Ки Ун подчеркнул, что закон был принят при поддержке обеих политических сил, но Демократическая партия ни разу не рекомендовала членов правления.

Председатель Национальной комиссии по правам человека Ан Чхан Хо призвал правительство и Национальное собрание активнее сотрудничать для запуска фонда. Согласно закону, структура должна поддерживать исследования, разработку политики и деятельность общественных организаций для улучшения ситуации с правами человека в Северной Корее.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дискуссия о военном положении и мятеже

Во время слушаний также обсуждались действия комиссии по делу бывшего президента Юн Сок Ёля после его кратковременного введения военного положения в декабре 2024 года. Депутаты Демократической партии спрашивали Ана о рекомендации комиссии, принятой в феврале 2025 года, обеспечить Юну право на защиту во время процедуры импичмента.

Ранее в этом месяце комиссия проголосовала за публичные извинения в связи с этой рекомендацией. Ан воздержался при голосовании и заявил, что надлежащая правовая процедура должна соблюдаться независимо от возможного наказания человека.

Ан признал, что введение военного положения было неправильным и неконституционным, но отказался давать окончательную оценку тому, составляли ли действия Юна мятеж. Он сообщил, что будет ждать решения Верховного суда.

Отдельно депутаты спорили из-за высказываний представителя Партии народной власти Ким Тэ Гю, который в сентябрьском интервью на YouTube отрицал, что бывшие президенты Чон Ду Хван и Юн Сок Ёль совершили мятеж. 2 октября комитет принял резолюцию с призывом исключить Кима из Национального собрания, однако она не имеет обязательной силы.

Читай нас в