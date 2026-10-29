W Korei Południowej deputowani podczas parlamentarnego audytu Narodowej Komisji Praw Człowieka spierali się o opóźnienie w utworzeniu Funduszu Praw Człowieka Korei Północnej. Ustawa przewidująca działalność tej struktury weszła w życie w 2016 roku, jednak fundusz nadal nie rozpoczął działalności z powodu politycznych różnic dotyczących powołania członków jego zarządu, podaje Korea Herald.

Spór o zarząd funduszu

Deputowani Partii Władzy Ludowej oskarżyli Partię Demokratyczną Korei o niewysunięcie kandydatów do zarządu funduszu. Według deputowanej Kim Mi-ae ustawa o prawach człowieka w KRLD obowiązuje już dziesiąty rok, lecz fundusz wciąż nie został utworzony.

Zaznaczyła również, że Narodowa Komisja Praw Człowieka oficjalnie zaleciła liderowi frakcji parlamentarnej Partii Demokratycznej zgłoszenie pięciu dyrektorów. Deputowany Kim Ki-hyun podkreślił, że ustawa została uchwalona przy poparciu obu sił politycznych, ale Partia Demokratyczna ani razu nie rekomendowała członków zarządu.

Przewodniczący Narodowej Komisji Praw Człowieka Ahn Chang-ho wezwał rząd i Zgromadzenie Narodowe do aktywniejszej współpracy w celu uruchomienia funduszu. Zgodnie z ustawą struktura ma wspierać badania, opracowywanie polityk oraz działalność organizacji obywatelskich na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka w Korei Północnej.

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Dyskusja o stanie wojennym i rebelii

Podczas przesłuchań omawiano również działania komisji w sprawie byłego prezydenta Yoon Suk Yeola po jego krótkotrwałym wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 2024 roku. Deputowani Partii Demokratycznej pytali Ahna o rekomendację komisji, przyjętą w lutym 2025 roku, aby zapewnić Yoonowi prawo do obrony podczas procedury impeachmentu.

Na początku tego miesiąca komisja zagłosowała za publicznymi przeprosinami za tę rekomendację. Ahn wstrzymał się od głosu i oświadczył, że należy przestrzegać należytej procedury prawnej niezależnie od możliwej kary dla danej osoby.

Ahn przyznał, że wprowadzenie stanu wojennego było błędne i niekonstytucyjne, ale odmówił wydania ostatecznej oceny, czy działania Yoona stanowiły rebelię. Poinformował, że będzie czekał na orzeczenie Sądu Najwyższego.

Osobno deputowani spierali się o wypowiedzi przedstawiciela Partii Władzy Ludowej Kima Tae-gyu, który w wrześniowym wywiadzie na YouTube zaprzeczył, że byli prezydenci Chun Doo-hwan i Yoon Suk Yeol dopuścili się rebelii. 2 października komisja przyjęła rezolucję wzywającą do wykluczenia Kima ze Zgromadzenia Narodowego, jednak nie ma ona mocy wiążącej.

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