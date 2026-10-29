У Південній Кореї посперечалися через фонд прав людини КНДР — Korea Herald

У Південній Кореї депутати під час парламентського аудиту Національної комісії з прав людини посперечалися через затримку зі створенням Фонду прав людини Північної Кореї. Закон, який передбачає роботу цієї структури, набув чинності у 2016 році, однак фонд досі не запрацював через політичні розбіжності щодо призначення членів його правління, повідомляє Korea Herald.

Суперечка щодо правління фонду

Депутати від Партії народної влади звинуватили Демократичну партію Кореї в тому, що вона не висунула кандидатів до правління фонду. За словами депутатки Кім Мі Ае, закон про права людини в КНДР діє вже десятий рік, але фонд так і не створено.

Вона також зазначила, що Національна комісія з прав людини офіційно рекомендувала лідерові парламентської фракції Демократичної партії висунути п’ятьох директорів. Депутат Кім Кі Ун наголосив, що закон ухвалили за підтримки обох політичних сил, але Демократична партія жодного разу не рекомендувала членів правління.

Голова Національної комісії з прав людини Ан Чхан Хо закликав уряд і Національні збори активніше співпрацювати для запуску фонду. Згідно із законом, структура має підтримувати дослідження, розроблення політики та діяльність громадських організацій для поліпшення ситуації з правами людини у Північній Кореї.

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Дискусія про воєнний стан і заколот

Під час слухань також обговорювали дії комісії у справі колишнього президента Юн Сок Йоля після його короткочасного запровадження воєнного стану в грудні 2024 року. Депутати Демократичної партії запитували Ана про рекомендацію комісії, ухвалену в лютому 2025 року, забезпечити Юну право на захист під час процедури імпічменту.

Раніше цього місяця комісія проголосувала за публічне вибачення щодо цієї рекомендації. Ан утримався під час голосування та заявив, що належна правова процедура має бути дотримана незалежно від можливого покарання людини.

Ан визнав, що запровадження воєнного стану було неправильним і неконституційним, але відмовився давати остаточну оцінку тому, чи становили дії Юна заколот. Він повідомив, що чекатиме на рішення Верховного суду.

Окремо депутати сперечалися через висловлювання представника Партії народної влади Кім Те Гю, який у вересневому інтерв’ю на YouTube заперечив, що колишні президенти Чон Ду Хван і Юн Сок Йоль вчинили заколот. Комітет 2 жовтня ухвалив резолюцію із закликом виключити Кіма з Національних зборів, однак вона не має обов’язкової сили.

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