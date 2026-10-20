以色列在7月1日至10月12日期间释放了143名被拘留的逃避兵役者，原因是以色列国防军代表据称未在规定时间内到场。这一消息载于以色列总检察长办公室的一份文件，《耶路撒冷邮报》援引了该文件。

这些人在与警察的随机接触中被拘留。根据所述程序，以色列国防军代表应在半小时内到达警方面前。被拘留者没有被移交给宪兵，而是收到前往征兵机构报到的传票。宪兵代表在一次会议上表示，他们并不了解所列出的数字。

核查释放案件

10月14日，在以色列副总检察长吉尔·利蒙主持下，举行了关于监督征兵执行情况的会议。该会议在向高等法院就执行征召犹太经学院学生的裁决案件提交更新信息之前举行。

利蒙称获释人数很高，并指出这可能表明各部门联合工作程序的执行出现问题。警方被指示向宪兵提供这些案件的数据，以便以色列国防军进行核查、得出结论并采取措施减少此类情况。更新后的信息应在11月1日前提供。

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同一时期，警方还报告了在随机接触中拘留14名逃避兵役者。该文件没有直接说明这一数字与143起释放案件之间的关系。

延期行动与边境管控

该文件还记录称，原定于10月开展的警方与以色列国防军联合行动第二次被推迟。警方要求大幅增援，包括数百名军人，作为批准该行动的条件。军方代表称，这一要求不切实际，也不符合权限划分：军方应实施拘留，而维护公共秩序属于警方职权范围。

文件还指出边境管控存在漏洞。9月，超过200名应服义务兵役者被拘留。在64起案件中，逃避兵役者在返回以色列后于本-古里安机场被拘留：他们离境时未被识别为应服役人员。人口与移民管理局表示，已将这些案件移交警方，以调查涉嫌非法越境问题，但警方称不知道收到过此类通报。

以色列国防军还被再次要求提供相关标准，据此确定哪些逃避兵役者可以获准出境或返回家中，哪些人在过境时会被拘留。

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