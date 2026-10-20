В Израиле с 1 июля по 12 октября отпустили 143 задержанных уклонистов от призыва, поскольку представители Армии обороны Израиля якобы не прибыли в установленный срок. Об этом говорится в документе Офиса генерального прокурора Израиля, на который ссылается The Jerusalem Post.

Этих людей задерживали во время случайных контактов с полицейскими. Согласно описанной процедуре, представители ЦАХАЛ должны были прибыть к полицейским в течение получаса. Вместо передачи Военной полиции задержанным выдавали повестки для явки в органы призыва. Представители Военной полиции заявили на встрече, что не были осведомлены о приведенных цифрах.

Проверка случаев освобождения

Встреча по контролю за исполнением призыва состоялась 14 октября под председательством заместителя генерального прокурора Израиля Гиля Лимона. Ее провели в преддверии обновления для Высокого суда справедливости по делам об исполнении решения о призыве учащихся ешив.

Лимон назвал число освобожденных высоким и отметил, что оно может свидетельствовать о сбое в выполнении совместной процедуры работы ведомств. Полиции поручили передать Военной полиции данные об этих случаях, чтобы ЦАХАЛ их проверил, сделал выводы и принял меры для сокращения таких ситуаций. Обновленную информацию должны предоставить до 1 ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

За тот же период полиция также сообщила о 14 задержаниях уклонистов во время случайных контактов. В документе прямо не объясняется, как эта цифра соотносится со 143 случаями освобождения.

Отложенная операция и контроль на границе

Документ также зафиксировал, что совместную операцию полиции и ЦАХАЛ, запланированную на октябрь, во второй раз перенесли. Полиция потребовала существенного усиления, в том числе сотен военнослужащих, как условия для одобрения операции. Представители армии назвали такое требование непрактичным и не соответствующим распределению полномочий: военные должны осуществлять задержания, а поддержание общественного порядка относится к компетенции полиции.

Отдельно документ указывает на пробелы в пограничном контроле. В сентябре задержали более 200 человек, подлежащих обязательной военной службе. В 64 случаях уклонистов задержали в аэропорту Бен-Гурион после возвращения в Израиль: при выезде их не идентифицировали как лиц, подлежащих службе. Управление народонаселения и иммиграции заявило, что передало эти случаи полиции для расследования по подозрению в незаконном пересечении границы, однако полиция сообщила, что не знает о поступлении таких сообщений.

ЦАХАЛ также повторно обязали предоставить критерии, по которым определяют, кому из уклонистов от призыва разрешают выехать за границу или вернуться домой, а кого задерживают при пересечении границы.

Читай нас в