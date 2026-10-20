W Izraelu od 1 lipca do 12 października zwolniono 143 zatrzymanych uchylających się od poboru, ponieważ przedstawiciele Sił Obronnych Izraela rzekomo nie przybyli w wyznaczonym terminie. Wynika to z dokumentu Biura Prokuratora Generalnego Izraela, na który powołuje się The Jerusalem Post.

Osoby te zatrzymywano podczas przypadkowych kontaktów z policjantami. Zgodnie z opisaną procedurą przedstawiciele IDF mieli przybyć do policji w ciągu pół godziny. Zamiast przekazania Policji Wojskowej zatrzymanym wręczano wezwania do stawienia się przed organami poborowymi. Przedstawiciele Policji Wojskowej oświadczyli na spotkaniu, że nie byli świadomi przytoczonych liczb.

Weryfikacja przypadków zwolnienia

Spotkanie dotyczące kontroli wykonywania poboru odbyło się 14 października pod przewodnictwem zastępcy prokuratora generalnego Izraela Gila Limona. Przeprowadzono je przed aktualizacją dla Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących wykonania orzeczenia o poborze uczniów jesziw.

Limon nazwał liczbę zwolnionych wysoką i zaznaczył, że może ona wskazywać na problem z realizacją wspólnej procedury działania instytucji. Policji polecono przekazać Policji Wojskowej dane o tych przypadkach, aby IDF je zbadały, wyciągnęły wnioski i podjęły działania mające ograniczyć takie sytuacje. Zaktualizowane informacje mają zostać przekazane do 1 listopada.

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W tym samym okresie policja poinformowała również o 14 zatrzymaniach osób uchylających się od poboru podczas przypadkowych kontaktów. Dokument nie wyjaśnia wprost, jak liczba ta ma się do 143 przypadków zwolnienia.

Odroczona operacja i kontrola graniczna

Dokument odnotował również, że wspólną operację policji i IDF zaplanowaną na październik po raz drugi przełożono. Policja zażądała znacznego wzmocnienia, w tym setek wojskowych, jako warunku zatwierdzenia operacji. Przedstawiciele armii uznali takie żądanie za niepraktyczne i niezgodne z podziałem kompetencji: wojskowi mają dokonywać zatrzymań, a utrzymanie porządku publicznego należy do kompetencji policji.

Osobno dokument wskazuje na luki w kontroli granicznej. We wrześniu zatrzymano ponad 200 osób podlegających obowiązkowej służbie wojskowej. W 64 przypadkach osoby uchylające się od poboru zatrzymano na lotnisku Ben Guriona po powrocie do Izraela: podczas wyjazdu nie zostały zidentyfikowane jako osoby podlegające służbie. Urząd ds. Ludności i Imigracji oświadczył, że przekazał te przypadki policji do zbadania pod kątem podejrzenia nielegalnego przekroczenia granicy, jednak policja poinformowała, że nie wie o otrzymaniu takich zgłoszeń.

IDF ponownie zobowiązano także do przedstawienia kryteriów, według których ustala się, którym osobom uchylającym się od poboru wolno wyjechać za granicę lub wrócić do domu, a które są zatrzymywane podczas przekraczania granicy.

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