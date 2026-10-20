В Ізраїлі відпустили 143 ухильників через імовірне неприбуття військових — Jerusalem Post

В Ізраїлі з 1 липня до 12 жовтня відпустили 143 затриманих ухильників від призову, оскільки представники Армії оборони Ізраїлю нібито не прибули у встановлений строк. Про це йдеться в документі Офісу генерального прокурора Ізраїлю, на який посилається Jerusalem Post.

Цих людей затримували під час випадкових контактів із поліцейськими. За описаною процедурою, представники ЦАХАЛ мали прибути до поліцейських упродовж пів години. Замість передання Військовій поліції затриманим видавали повістки для явки до органів призову. Представники Військової поліції на зустрічі заявили, що не були обізнані з наведеними цифрами.

Перевірка випадків звільнення

Зустріч щодо контролю за виконанням призову відбулася 14 жовтня під головуванням заступника генерального прокурора Ізраїлю Гіля Лімона. Її провели напередодні оновлення для Високого суду справедливості у справах про виконання рішення щодо призову учнів єшив.

Лімон назвав кількість звільнених високою та зазначив, що вона може свідчити про збій у виконанні спільної процедури роботи відомств. Поліції доручили передати Військовій поліції дані про ці випадки, щоб ЦАХАЛ їх перевірив, зробив висновки та вжив заходів для зменшення таких ситуацій. Оновлену інформацію мають надати до 1 листопада.

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За той самий період поліція також повідомила про 14 затримань ухильників під час випадкових контактів. У документі прямо не пояснено, як ця цифра співвідноситься зі 143 випадками звільнення.

Відкладена операція та контроль на кордоні

Документ також зафіксував, що спільну операцію поліції та ЦАХАЛ, заплановану на жовтень, вдруге перенесли. Поліція вимагала значного підсилення, зокрема сотень військових, як умову для схвалення операції. Представники армії назвали таку вимогу непрактичною та такою, що не відповідає розподілу повноважень: військові мають здійснювати затримання, а підтримання громадського порядку належить до компетенції поліції.

Окремо документ вказує на прогалини в контролі на кордоні. У вересні затримали понад 200 осіб, які підлягали обов’язковій військовій службі. У 64 випадках ухильників затримали в аеропорту Бен-Гуріон після повернення до Ізраїлю: під час виїзду їх не ідентифікували як осіб, які підлягають службі. Управління народонаселення та імміграції заявило, що передало ці випадки поліції для розслідування за підозрою в незаконному перетині кордону, однак поліція повідомила, що не знає про надходження таких повідомлень.

ЦАХАЛ також повторно зобов’язали надати критерії, за якими визначають, кого з ухильників від призову дозволяють випустити за кордон або повернути додому, а кого затримують під час перетину кордону.

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