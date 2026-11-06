新加坡当局警告个人AI代理用户，不要向此类服务授予对应用程序和在线账户的广泛访问权限。新加坡网络安全局（CSA）、GovTech和资讯通信媒体发展管理局（IMDA）于11月6日发布了联合建议，Channel NewsAsia报道。

这些机构指出，个人AI代理不同于普通聊天机器人，能够代表用户行事。它们可以连接电子邮件、日历、联系人、文件及其他服务，浏览网站、管理电子邮件和进行预订。此类代理的例子包括Dots、Hermes、Muse、Grok Bot和OpenClaw。

仅访问必要的服务

这些机构警告称，根据授予的权限，AI代理可能获取并泄露敏感个人信息、出现错误，或执行用户不希望的操作。一些代理还可在后台运行，而恶意行为者可能试图通过隐藏在网站、电子邮件或消息中的有害指令误导它们。

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建议用户仅连接完成特定任务确实需要的应用程序和账户，并在可能的情况下进一步限制每项服务内的访问权限。不建议向代理授予银行、政府或医疗账户的访问权限，也不应向其提供信用卡信息、密码、访问代码或一次性验证码。

控制重要操作

这些机构建议，从受限权限或只读模式开始，并在可能产生重大后果的操作前要求单独确认。尤其包括发送消息、删除文件、发布内容或购物。应在应用程序设置中更改权限，而非仅依赖在聊天中向代理发出的指令。

还建议用户定期检查已授予的访问权限和凭证，撤销不必要的权限，并监控代理的活动。如果服务出现意外行为，或怀疑信息已被泄露，应停止当前任务、断开关联账户，并检查用户未进行过的更改。当局强调，视具体情况和适用法律而定，用户可能需对代理代表其执行的操作承担责任。

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