在美国减产以及中东供应面临风险的背景下，布伦特原油期货周四上涨2.28美元，涨幅为2.28%，截至格林尼治时间04:27报每桶102.28美元。美国WTI原油上涨1.66美元，涨幅为1.88%，报每桶89.94美元。《快报论坛报》报道。

航运风险

战前，经由霍尔木兹海峡运输的数量相当于全球石油和燃料供应量的约20%。据该媒体报道，上周通过该海峡的油轮遭袭次数达到美国、以色列和伊朗之间战争期间的最高水平。这发生在波斯湾国家生产商扩大出口的背景下。

周三，英国海上贸易行动办公室报告称，一艘位于卡塔尔以北的油轮遭到数枚炮弹击中，造成人员伤亡。MST Marquee能源业务主管索尔·卡沃尼克表示，伊朗对船只发动袭击的频率已达到战争开始以来的最高水平，并可能进一步上升。

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美国库存和产量

影响报价的另一个因素是，由于飓风“伊萨亚斯”逼近，美国墨西哥湾的产量减少。壳牌和雪佛龙报告称已限制海上作业。根据海洋能源管理局的数据，截至周三，美国墨西哥湾地区的生产商已停止约25.08%的当前石油产量和16.37%的天然气产量。

美国库存数据也支撑了价格：在截至10月2日的一周内，原油库存减少320万桶，至4.241亿桶。接受路透社调查的分析师原预计将减少170万桶。包括柴油和航空燃料在内的馏分燃料库存减少4.2万桶，至1.0514亿桶。

前一天，在国际能源署决定加快释放石油储备并优先保障柴油供应后，油价曾下跌。澳新银行分析师丹尼尔·海因斯指出，这些数量很可能已包含在最初释放4亿桶石油的计划中，而战略储备只能暂时增加供应流量，并不会创造新的生产能力。

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