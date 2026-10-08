W związku ze spadkiem wydobycia w Stanach Zjednoczonych i ryzykiem dla dostaw z Bliskiego Wschodu kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły w czwartek o 2,28 dolara, czyli 2,28%, do 102,28 dolara za baryłkę o godz. 04:27 GMT. Amerykańska ropa WTI zdrożała o 1,66 dolara, czyli 1,88%, do 89,94 dolara za baryłkę. Informuje o tym The Express Tribune.

Ryzyko dla żeglugi

Przed wojną przez Cieśninę Ormuz transportowano wolumeny odpowiadające około 20% światowych dostaw ropy i paliw. Według gazety w ubiegłym tygodniu liczba ataków na tankowce przepływające przez cieśninę była najwyższa w całym okresie wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem. Dzieje się to w czasie zwiększania eksportu przez producentów z krajów Zatoki Perskiej.

W środę brytyjska organizacja United Kingdom Maritime Trade Operations poinformowała, że tankowiec na północ od Kataru został trafiony kilkoma pociskami. W rezultacie były osoby poszkodowane. Saul Kavonic, szef działu energetycznego MST Marquee, oświadczył, że częstotliwość irańskich ataków na statki osiągnęła najwyższy poziom od początku wojny i może jeszcze wzrosnąć.

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Zapasy i wydobycie w USA

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na notowania było ograniczenie wydobycia w amerykańskiej części Zatoki Meksykańskiej z powodu zbliżającego się huraganu Isaias. Shell i Chevron poinformowały o ograniczeniu operacji morskich. Według Bureau of Ocean Energy Management na środę producenci w amerykańskiej części Zatoki Meksykańskiej wstrzymali około 25,08% bieżącego wydobycia ropy i 16,37% wydobycia gazu ziemnego.

Wsparciem dla cen były również dane o zapasach w USA: w tygodniu zakończonym 2 października zapasy ropy zmniejszyły się o 3,2 mln baryłek, do 424,1 mln baryłek. Analitycy ankietowani przez Reuters oczekiwali spadku o 1,7 mln baryłek. Zapasy paliw destylowanych, w tym oleju napędowego i paliwa lotniczego, zmniejszyły się o 42 tys. baryłek, do 105,14 mln baryłek.

Poprzedniego dnia ceny spadały po decyzji Międzynarodowej Agencji Energetycznej o przyspieszeniu uwalniania zapasów ropy i nadaniu priorytetu dostawom oleju napędowego. Analityk ANZ Daniel Hynes zaznaczył, że te wolumeny prawdopodobnie były już uwzględnione w pierwotnym planie uwolnienia 400 mln baryłek, a rezerwy strategiczne mogą jedynie tymczasowo zwiększyć przepływy dostaw, lecz nie tworzą nowych mocy produkcyjnych.

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