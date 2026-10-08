На фоне сокращения добычи в США и рисков для поставок с Ближнего Востока фьючерсы на нефть Brent в четверг выросли на $2,28, или 2,28%, до $102,28 за баррель по состоянию на 04:27 по Гринвичу. Американская нефть WTI подорожала на $1,66, или 1,88%, до $89,94 за баррель. Об этом сообщает The Express Tribune.

Риски для судоходства

До войны через Ормузский пролив перевозились объемы, эквивалентные примерно 20% мировых поставок нефти и топлива. По данным издания, на прошлой неделе количество атак на танкеры, проходившие через пролив, стало наибольшим за весь период войны между США, Израилем и Ираном. Это происходит на фоне наращивания экспорта производителями стран Персидского залива.

В среду Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер к северу от Катара подвергся попаданиям нескольких снарядов. В результате были пострадавшие. Руководитель энергетического направления MST Marquee Сол Кавоник заявил, что частота иранских атак на суда достигла самого высокого уровня с начала войны и может вырасти еще больше.

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Запасы и добыча в США

Дополнительным фактором для котировок стало сокращение добычи в американской части Мексиканского залива из-за приближения урагана «Иcаяс». Shell и Chevron сообщили об ограничении морских операций. По состоянию на среду производители в американской части Мексиканского залива остановили примерно 25,08% текущей добычи нефти и 16,37% добычи природного газа, по данным Управления морских минеральных ресурсов.

Поддержку ценам также оказали данные о запасах в США: за неделю, завершившуюся 2 октября, запасы нефти сократились на 3,2 млн баррелей — до 424,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали снижения на 1,7 млн баррелей. Запасы дистиллятного топлива, в частности дизельного и авиационного топлива, уменьшились на 42 тыс. баррелей — до 105,14 млн баррелей.

Накануне цены снижались после решения Международного энергетического агентства ускорить высвобождение нефтяных запасов и отдать приоритет поставкам дизельного топлива. Аналитик ANZ Дэниел Хайнс отметил, что эти объемы, вероятно, уже входили в первоначальный план высвобождения 400 млн баррелей, а стратегические резервы могут лишь временно увеличить потоки поставок, но не создают новых производственных мощностей.

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