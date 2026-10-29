在南非，投资者克雷格·巴特斯向西开普省高等法院分院申请撤销Takeover Regulation Panel（收购监管委员会，收购监管机构）与一批受调查方达成的和解协议。这些受调查方与经纪及投资公司Peresec及其负责人沃伦·查普曼有关联。巴特斯还请求法院责令监管机构完成调查，并根据调查结果采取合法行动，《每日马弗里克》报道。

争议涉及2018年至2020年间对数家公司股票的涉嫌协调收购。根据规则，若共同行动的投资者合计取得一家公司至少35%的股权，他们必须向其他股东提出强制性要约。巴特斯认为，围绕Peresec的团体规避了此类要约，并以低价获得了价值数十亿兰特资产的控制权。

未承认违规的和解

Takeover Regulation Panel于2022年8月19日宣布展开调查。巴特斯于2022年9月向监管机构提交了分析材料，并于2023年1月和3月提交了补充陈述。然而，委员会于2023年4月13日表示，已与接受审查的参与方达成和解协议，而这些参与方并未承认违反《公司法》或收购规则。

查普曼及与其有关联的各方否认共同行动的指控。他坚持认为，投资者之间仅有联系本身并不能证明其行为经过协调。据他所述，与监管机构签署该协议是为了结案，其中并不包含认罪。

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巴特斯称，该和解并非通过法律规定的程序达成，而且过于宽松。他在法庭文件中表示，他认为参与了非法获取公司控制权计划的人士没有承担适当后果，少数股东获得的金额可能低于及时提出强制性要约时本可获得的金额。

围绕调查材料的争议

和解协议公布后，巴特斯寻求获取完整的调查材料。他指出，监察员的正式报告日期为2023年5月25日——即公开宣布和解之后——而协议的详细条款则属保密。

监管机构起初仅提供了案件约9,000页材料中的285页非保密材料。在申请强制披露文件后，巴特斯又获得数千页材料，但他称，部分材料仍未披露。其中包括African Phoenix和enX在关键时期的股东名册，以及有关支持董事会变动的不可撤销承诺的通信往来。

在法院支持查普曼的初步异议后，对主要申请的审理不得不重新开始：并非所有作为监管机构调查对象的公司都被列入诉讼程序。

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