W RPA inwestor Craig Butters zwrócił się do Wydziału Zachodnioprzylądkowego Sądu Najwyższego o uchylenie ugody zawartej między Takeover Regulation Panel — regulatorem przejęć — a grupą badanych stron powiązanych z firmą brokersko-inwestycyjną Peresec i jej szefem Warrenem Chapmanem. Butters domaga się również zobowiązania regulatora do zakończenia dochodzenia i podjęcia zgodnych z prawem działań na podstawie jego wyników, donosi Daily Maverick.

Spór dotyczy rzekomo skoordynowanych nabyć akcji kilku spółek w latach 2018–2020. Zgodnie z zasadami, jeżeli inwestorzy działający wspólnie nabywają łącznie co najmniej 35% spółki, muszą złożyć obowiązkową ofertę pozostałym akcjonariuszom. Zdaniem Buttersa grupa wokół Peresec uniknęła takich ofert i uzyskała kontrolę nad aktywami wartymi miliardy randów po niskiej cenie.

Ugoda bez uznania naruszeń

Takeover Regulation Panel ogłosił dochodzenie 19 sierpnia 2022 roku. Butters przedłożył regulatorowi materiały analityczne we wrześniu 2022 roku, a także dodatkowe wystąpienia w styczniu i marcu 2023 roku. Jednak 13 kwietnia 2023 roku panel poinformował, że zawarł ugodę z uczestnikami postępowania sprawdzającego, bez uznania przez nich naruszeń ustawy o spółkach lub zasad przejęć.

Chapman i powiązane z nim strony zaprzeczają zarzutom wspólnego działania. Utrzymuje on, że same powiązania między inwestorami nie dowodzą ich skoordynowanego postępowania. Jak twierdzi, ugodę z regulatorem podpisano, aby zamknąć sprawę, a nie zawierała ona przyznania się do winy.

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Butters twierdzi, że ugoda nie została zawarta w procedurze przewidzianej prawem i okazała się zbyt łagodna. W dokumentach sądowych oświadczył, że osoby, które uważa za zaangażowane w nielegalne schematy przejmowania kontroli nad spółkami, nie poniosły odpowiednich konsekwencji, a akcjonariusze mniejszościowi mogli otrzymać mniej, niż otrzymaliby w przypadku terminowej obowiązkowej oferty.

Spór o materiały z dochodzenia

Po ogłoszeniu ugody Butters zabiegał o dostęp do pełnych materiałów dochodzenia. Zwrócił uwagę, że formalny raport inspektora jest datowany na 25 maja 2023 roku — już po publicznym ogłoszeniu ugody — a szczegółowe warunki porozumienia były poufne.

Regulator początkowo przekazał tylko 285 stron materiałów nieobjętych poufnością z około 9 tysięcy stron akt sprawy. Po wniosku o nakazanie ujawnienia dokumentów Butters otrzymał kolejne tysiące stron, jednak, jak twierdzi, część materiałów nadal nie została ujawniona. Wśród nich były rejestry akcjonariuszy African Phoenix i enX w kluczowych okresach, a także korespondencja dotycząca nieodwołalnych zobowiązań do poparcia zmian w radach dyrektorów.

Rozpoznanie głównego wniosku trzeba było rozpocząć od nowa po tym, jak sąd uwzględnił wstępny zarzut Chapmana: do postępowania nie dołączono wszystkich spółek, które były przedmiotem dochodzenia regulatora.

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