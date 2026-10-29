В ЮАР инвестор Крейг Баттерс обратился в Западно-Капское отделение Высокого суда с требованием отменить соглашение об урегулировании между Takeover Regulation Panel — регулятором поглощений — и группой проверяемых лиц, связанных с брокерской и инвестиционной компанией Peresec и ее руководителем Уорреном Чепменом. Баттерс также просит обязать регулятора завершить расследование и принять законные меры по его результатам, сообщает Daily Maverick.

Спор касается предположительно скоординированных приобретений акций нескольких компаний в 2018–2020 годах. Согласно правилам, если инвесторы, действующие совместно, в совокупности приобретают не менее 35% компании, они должны сделать обязательное предложение другим акционерам. По мнению Баттерса, группа вокруг Peresec избежала таких предложений и получила контроль над активами стоимостью в миллиарды рандов по низкой цене.

Соглашение без признания нарушений

Takeover Regulation Panel объявила о расследовании 19 августа 2022 года. Баттерс представил регулятору аналитические материалы в сентябре 2022 года, а также дополнительные обращения в январе и марте 2023 года. Однако 13 апреля 2023 года панель сообщила, что заключила соглашение об урегулировании с участниками проверки без признания ими нарушений Закона о компаниях или правил поглощений.

Чепмен и связанные с ним стороны отрицают обвинения в совместных действиях. Он настаивает, что одни лишь связи между инвесторами не доказывают их скоординированного поведения. По его словам, соглашение с регулятором было подписано, чтобы закрыть вопрос, причем оно не содержало признания вины.

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Баттерс утверждает, что урегулирование не было заключено в процедуре, предусмотренной законом, и оказалось слишком мягким. В судебных документах он заявил, что лица, которых он считает причастными к незаконным схемам получения контроля над компаниями, не понесли надлежащих последствий, а миноритарные акционеры могли получить меньше, чем получили бы при своевременном обязательном предложении.

Спор о материалах проверки

После объявления соглашения Баттерс добивался доступа к полным материалам проверки. Он обратил внимание, что формальный отчет инспектора датирован 25 мая 2023 года — уже после публичного сообщения об урегулировании, а детальные условия договоренности были конфиденциальными.

Регулятор сначала передал лишь 285 страниц неконфиденциальных материалов из примерно 9 тысяч страниц дела. После ходатайства о принудительном раскрытии документов Баттерс получил еще тысячи страниц, однако, по его утверждению, некоторые материалы так и не были раскрыты. Среди них были реестры акционеров African Phoenix и enX в ключевые периоды, а также переписка относительно безотзывных обязательств поддержать изменения в советах директоров.

Рассмотрение основного заявления пришлось начать заново после того, как суд поддержал предварительное возражение Чепмена: к производству не были привлечены все компании, являвшиеся объектами расследования регулятора.

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