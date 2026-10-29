在美国，彭博社以及高频交易公司Susquehanna International Group和Jump Trading购买了Truth Social平台Truth API服务的访问权限。该服务可让用户比该服务的其他用户更早获取美国总统唐纳德·特朗普的帖文。知情人士称，这类访问权限的费用每月最高可达10万美元，Cyprus Mail报道。

毫秒级优势

Truth API是一个软件接口，使自动化系统能够连接至该平台并追踪新发布的内容。据Trump Media代表称，该服务可提供约50毫秒的时间优势。

对于从事高频交易的公司而言，这样的延迟可能至关重要。它们的算法分析标题、公司公告和政府声明，并能够在千分之一秒内完成交易。美国总统的帖文可能影响资产价格。该刊物举例称，特朗普4月在Truth Social发布有关与伊朗战争停火的消息后，石油期货下跌。

反应与诉讼

Trump Media and Technology Group于7月宣布了这一拥有最快访问速度的产品，并向交易公司和金融机构推介。8月，该公司告诉投资者，其已达成超过10项客户协议。该公司没有透露买家身份，路透社也无法独立核实这些安排。Trump Media还表示，主要是华尔街交易公司每月为该服务支付6万至10万美元。

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彭博社、Jump Trading和Susquehanna拒绝置评。Trump Media表示，Truth Social提供的是符合行业标准的API产品，在多个领域存在显著需求，并称有关合同的信息基于匿名消息人士具有误导性的数据。

民主党参议员伊丽莎白·沃伦和亚当·希夫于7月请求美国证券交易委员会审查该服务是否违反证券法。Intercept Media和Freedom of the Press Foundation于8月对特朗普提起诉讼，寻求禁止白宫在付费访问渠道存在期间仅在Truth Social发布官方政府公告。原告认为，获取政府信息的财务门槛可能违宪。

特朗普的家族信托持有Trump Media 41%的股份，总统是该信托的唯一受益人。白宫表示，特朗普及其家人均不直接参与有关投资组合的决策。

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