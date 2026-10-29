W USA Bloomberg, a także firmy zajmujące się handlem wysokich częstotliwości Susquehanna International Group i Jump Trading, wykupiły dostęp do usługi Truth API platformy Truth Social. Umożliwia ona otrzymywanie wpisów prezydenta USA Donalda Trumpa wcześniej niż inni użytkownicy serwisu. Koszt takiego dostępu może sięgać 100 tys. dolarów miesięcznie, informuje Cyprus Mail, powołując się na osoby zaznajomione z ustaleniami.

Przewaga w milisekundach

Truth API to interfejs programistyczny, który umożliwia zautomatyzowanym systemom łączenie się z platformą i śledzenie nowych publikacji. Według przedstawicieli Trump Media usługa może zapewniać przewagę czasową wynoszącą około 50 milisekund.

Dla firm zajmujących się handlem wysokich częstotliwości takie opóźnienie może mieć istotne znaczenie. Ich algorytmy analizują nagłówki, komunikaty korporacyjne i oświadczenia rządowe oraz mogą zawierać transakcje w tysięcznych częściach sekundy. Wpisy prezydenta USA mogą wpływać na ceny aktywów. Jako przykład publikacja wskazuje spadek kontraktów terminowych na ropę po wpisie Trumpa w Truth Social o zawieszeniu broni w wojnie z Iranem w kwietniu.

Reakcja i pozew

Trump Media and Technology Group ogłosiła w lipcu produkt zapewniający najszybszy dostęp i oferowała go firmom tradingowym oraz instytucjom finansowym. W sierpniu spółka poinformowała inwestorów, że zawarła ponad 10 umów z klientami. Nie podała nazw nabywców, a Reuters nie był w stanie niezależnie potwierdzić tych ustaleń. Trump Media informowała również, że głównie firmy tradingowe z Wall Street płacą za usługę od 60 tys. do 100 tys. dolarów miesięcznie.

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Bloomberg, Jump Trading i Susquehanna odmówiły komentarza. Trump Media oświadczyła, że Truth Social oferuje standardowy dla branży produkt API, na który istnieje znaczne zapotrzebowanie w różnych sektorach, oraz nazwała informacje o kontraktach opartymi na wprowadzających w błąd danych anonimowych źródeł.

Demokratyczni senatorowie Elizabeth Warren i Adam Schiff zwrócili się w lipcu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z prośbą o sprawdzenie, czy usługa nie narusza przepisów dotyczących papierów wartościowych. Intercept Media i Freedom of the Press Foundation złożyły w sierpniu pozew przeciwko Trumpowi, dążąc do zakazania Białemu Domowi publikowania oficjalnych komunikatów rządowych wyłącznie w Truth Social, dopóki istnieje płatny kanał dostępu. Powodowie uważają, że bariera finansowa w dostępie do informacji rządowych może być niekonstytucyjna.

Rodzinny fundusz powierniczy Trumpa posiada 41% Trump Media, a prezydent jest jego jedynym beneficjentem. Biały Dom oświadczył, że ani Trump, ani jego rodzina nie uczestniczą bezpośrednio w decyzjach dotyczących portfela inwestycyjnego.

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