В США Bloomberg, а также компании высокочастотного трейдинга Susquehanna International Group и Jump Trading приобрели доступ к сервису Truth API платформы Truth Social. Он позволяет получать посты президента США Дональда Трампа раньше других пользователей сервиса. Стоимость такого доступа может достигать $100 тыс. в месяц, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на людей, знакомых с договоренностями.

Преимущество в миллисекундах

Truth API — это программный интерфейс, который позволяет автоматизированным системам подключаться к платформе и отслеживать новые публикации. По данным представителей Trump Media, сервис может обеспечивать временное преимущество примерно в 50 миллисекунд.

Для компаний, занимающихся высокочастотным трейдингом, такая задержка может быть существенной. Их алгоритмы анализируют заголовки, корпоративные сообщения и заявления правительства и способны заключать сделки за тысячные доли секунды. Посты президента США могут влиять на стоимость активов. В качестве примера издание приводит падение нефтяных фьючерсов после сообщения Трампа в Truth Social о прекращении огня в войне с Ираном в апреле.

Реакция и иск

Trump Media and Technology Group объявила о продукте с самым быстрым доступом в июле и предлагала его трейдинговым фирмам и финансовым учреждениям. В августе компания сообщила инвесторам, что заключила более 10 клиентских соглашений. Покупателей она не назвала, а Reuters не смог независимо подтвердить эти договоренности. Trump Media также сообщала, что преимущественно трейдинговые компании с Уолл-стрит платят за сервис от $60 тыс. до $100 тыс. в месяц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Bloomberg, Jump Trading и Susquehanna отказались от комментариев. В Trump Media заявили, что Truth Social предлагает стандартный для отрасли API-продукт, на который существует значительный спрос в различных сферах, и назвали информацию о контрактах основанной на вводящих в заблуждение данных анонимных источников.

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шифф в июле обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с просьбой проверить, не нарушает ли сервис законодательство о ценных бумагах. Intercept Media и Freedom of the Press Foundation в августе подали иск против Трампа, стремясь запретить Белому дому публиковать официальные правительственные объявления исключительно в Truth Social, пока существует платный канал доступа. Истцы считают, что финансовый барьер для получения правительственной информации может быть неконституционным.

Семейный траст Трампа владеет 41% Trump Media, а президент является его единственным бенефициаром. В Белом доме заявили, что ни Трамп, ни его семья напрямую не участвуют в решениях относительно инвестиционного портфеля.

Читай нас в