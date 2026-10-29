台湾中央银行总裁杨金龙表示，如果政府停止向国营的台湾电力公司和台湾中油公司提供能源补贴，同时国际油价继续上涨，消费者价格可能面临新的压力。他是在向立法院财政委员会提交报告时作出上述表示的，《台北时报》报道。

通胀预测

根据央行的书面报告，台湾消费者物价指数预计今年上涨2.03%，明年上涨1.83%。台湾和国际大型机构平均预计，今年通胀率为2.04%，明年为1.89%。

截至上个月，消费者物价指数连续五个月超过政府设定的2%通胀警戒门槛。与此同时，杨金龙认为通胀仍处于可控范围，因为大多数预测机构预计全球能源价格走势将更趋温和，且明年通胀将降至2%以下。

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补贴与利率

这位央行行长指出，油价上涨是供给侧通胀因素。在他看来，政府稳定电价和燃油价格的措施，比上调利率更具针对性；加息将对经济产生更广泛的影响，但对抑制由供给侧因素引发的通胀作用较弱。

在回答民主进步党立法委员李坤城的提问时，杨金龙表示，监管机构在作出利率决定时将关注国内价格、经济状况和通胀预测。他说，明年通胀率在2%左右可以接受，但明显更高的水平将需要采取更谨慎的做法。

央行行长还表示，即使没有对台湾电力公司和台湾中油公司的预算支持，只要政府维持稳定能源价格的措施，通胀仍可能保持可控。不过，在国际油价进一步上涨的情况下，同时停止预算支持和能源补贴可能加剧通胀。

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