Prezes banku centralnego Tajwanu Yang Chin-long powiedział, że ceny konsumpcyjne mogą znaleźć się pod ponowną presją, jeśli rząd zakończy subsydia energetyczne dla państwowych Taiwan Power Co i CPC Corp, Taiwan, a światowe ceny ropy nadal będą rosły. Oświadczenie złożył podczas przedstawiania raportu komisji finansów Yuan Ustawodawczego, informuje Taipei Times.

Prognoza inflacji

Zgodnie z pisemnym raportem banku centralnego, indeks cen konsumpcyjnych na Tajwanie ma wzrosnąć w tym roku o 2,03%, a w przyszłym o 1,83%. Duże tajwańskie i międzynarodowe instytucje prognozują średnio inflację na poziomie 2,04% w tym roku i 1,89% w przyszłym.

Indeks cen konsumpcyjnych przekraczał określony przez rząd próg ostrzegawczy inflacji wynoszący 2% przez pięć kolejnych miesięcy, włącznie z ubiegłym miesiącem. Jednocześnie Yang Chin-long uważa inflację za możliwą do opanowania, ponieważ większość prognostów oczekuje bardziej umiarkowanej dynamiki światowych cen energii oraz spadku inflacji poniżej 2% w przyszłym roku.

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Subsydia i stopy procentowe

Szef banku centralnego zaznaczył, że wzrost kosztów ropy jest czynnikiem inflacji podażowej. Jego zdaniem rządowe działania stabilizujące taryfy za energię elektryczną i ceny paliw są bardziej ukierunkowanym narzędziem niż podnoszenie stóp procentowych, które miałoby szerszy wpływ na gospodarkę, lecz słabiej ograniczałoby inflację wywołaną czynnikami podażowymi.

Odpowiadając na pytanie ustawodawcy z Demokratycznej Partii Postępowej Lee Kuen-chenga, Yang Chin-long powiedział, że regulator będzie monitorował krajowe ceny, sytuację gospodarczą i prognozy inflacji podczas podejmowania decyzji dotyczących stóp. Inflacja na poziomie około 2% w przyszłym roku byłaby, jak powiedział, akceptowalna, jednak znacznie wyższe wskaźniki wymagałyby ostrożniejszego podejścia.

Prezes banku centralnego powiedział również, że inflacja może pozostać możliwa do opanowania nawet bez wsparcia budżetowego dla Taiwan Power Co i CPC Corp, Taiwan, jeśli rząd utrzyma działania stabilizujące ceny energii. Jednak jednoczesne zakończenie wsparcia budżetowego i subsydiów energetycznych przy dalszym wzroście światowych cen ropy może nasilić inflację.

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