Глава центрального банка Тайваня Ян Цзиньлун заявил, что потребительские цены могут столкнуться с новым давлением, если правительство прекратит энергетические субсидии государственным Taiwan Power Co и CPC Corp, Taiwan, а мировые цены на нефть продолжат расти. Он сделал это заявление при представлении отчета комитету по финансам Законодательного юаня, сообщает Taipei Times.

Прогноз инфляции

Согласно письменному отчету центробанка, индекс потребительских цен на Тайване в этом году должен вырасти на 2,03%, а в следующем — на 1,83%. Крупные тайваньские и международные учреждения в среднем прогнозируют инфляцию на уровне 2,04% в этом году и 1,89% в следующем.

Индекс потребительских цен превышал установленный правительством порог предупреждения об инфляции в 2% в течение пяти месяцев подряд, включая прошлый месяц. В то же время Ян Цзиньлун считает инфляцию управляемой, поскольку большинство прогнозистов ожидают более умеренной динамики мировых цен на энергоносители и снижения инфляции ниже 2% в следующем году.

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Субсидии и процентные ставки

Глава центробанка отметил, что рост стоимости нефти является фактором инфляции со стороны предложения. По его мнению, меры правительства по стабилизации тарифов на электроэнергию и цен на топливо являются более адресным инструментом, чем повышение процентных ставок, которое окажет более широкое влияние на экономику, но будет слабее сдерживать инфляцию, вызванную факторами предложения.

Отвечая на вопрос законодателя от Демократической прогрессивной партии Ли Куэньчэна, Ян Цзиньлун сказал, что регулятор будет следить за внутренними ценами, экономической ситуацией и инфляционными прогнозами при принятии решений по ставкам. Инфляция около 2% в следующем году, по его словам, будет приемлемой, однако значительно более высокие показатели потребуют более осторожного подхода.

Глава центробанка также заявил, что инфляция может оставаться управляемой даже без бюджетной поддержки Taiwan Power Co и CPC Corp, Taiwan, если правительство сохранит меры по стабилизации цен на энергоносители. Однако одновременное прекращение бюджетной поддержки и энергетических субсидий при дальнейшем росте мировых цен на нефть может усилить инфляцию.

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