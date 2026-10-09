在芬兰，奥卢大学和东芬兰大学的研究人员发现，65岁前被诊断患有阿尔茨海默病的人，在确诊前数年出现了更多健康问题，也更频繁地使用医疗服务。正如News-Medical报道，这一趋势在诊断前五年尤为明显。

哪些状况更常见

与按年龄和性别匹配、且没有神经退行性疾病的对照组相比，早发性阿尔茨海默病患者更常被记录有抑郁、头晕、头痛、颅脑损伤、癫痫、脑血管疾病、甲状腺疾病，以及与过量饮酒有关的问题。

在这一群体中，耳鸣和听力丧失早在确诊前六至十年就更为常见。与此同时，在确诊前11至15年，研究人员没有发现患者与对照组之间的发病情况存在显著差异。

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心血管因素

早发性阿尔茨海默病人群中的高血压和高脂血症并不比对照组更为普遍。作者指出，这些因素传统上与阿尔茨海默病有关，尤其是与其晚发型有关。

在确诊前五年，寻求医疗帮助的次数也显著增加，其中就诊次数增幅最大的是最后一年。该研究涵盖了奥卢和库奥皮奥大学医院记忆门诊407名早发性阿尔茨海默病患者的数据，并将其与国家卫生保健登记数据相结合。研究人员将这些数据与对照组4,000多人的数据进行比较，并分析了确诊前15年的健康状况和医疗服务使用情况。

研究人员强调，任何单一症状或疾病都无法预测阿尔茨海默病。不过，不同健康问题的组合以及更频繁地寻求帮助，可能有助于更早识别这种神经退行性疾病。

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