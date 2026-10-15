美国食品药品监督管理局（FDA）最终批准了一项规定，允许制造商在数十种标准化食品中使用食盐替代品，据《国会山报》报道。该规定将于12月14日生效，适用于139项食品标准，其中包括面包、酸奶油、罐装青豌豆、奶酪、蛋黄酱和罐装金枪鱼的标准。

对制造商的要求

根据该规定，企业可用安全且适宜使用的替代品替换部分或全部添加的食盐，同时保留产品的传统名称。此类成分必须降低钠含量，并在产品中发挥与食盐相同的功能。

配方改变将是自愿的：制造商无需放弃普通食盐。FDA表示，许多产品此前的标准要求或允许使用食盐，但未规定使用其替代品，这限制了低钠产品的开发。

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标签和钠含量

新规定不会针对使用食盐替代品在包装正面设置单独的警示。不过，用于替代氯化钠的成分，包括氯化钾，必须根据现行标签规定列入配料表。

氯化钾是常见的替代品之一：它能提供咸味，但可能带有微苦、金属或矿物质余味。制造商常将其与普通食盐、增味剂或其他成分混合使用。以钾为基础的替代品可能对患有肾脏疾病的人或服用影响钾水平药物的人构成风险。钾过量可能导致高钾血症和心律失常。

FDA数据显示，美国人平均每天摄入约3400毫克钠，比2300毫克的建议上限高出近50%。该机构估计，约90%的美国居民超过这一水平。FDA将减少钠摄入与降低高血压风险联系起来，而高血压是心血管疾病和中风的风险因素。

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