W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) ostatecznie zatwierdziła przepis, który pozwala producentom stosować zamienniki soli w dziesiątkach standaryzowanych produktów spożywczych, informuje The Hill. Wejdzie on w życie 14 grudnia i będzie obejmował 139 standardów żywności, w tym dotyczących chleba, śmietany, konserwowego zielonego groszku, sera, majonezu i konserwowego tuńczyka.

Warunki dla producentów

Zgodnie z przepisem firmy mogą zastąpić część lub całość dodanej soli bezpiecznym i odpowiednim zamiennikiem, zachowując tradycyjną nazwę produktu. Taki składnik musi obniżać zawartość sodu i pełnić w produkcie te same funkcje co sól.

Zmiana receptur będzie dobrowolna: producenci nie będą zobowiązani do rezygnacji ze zwykłej soli. FDA wskazała, że wcześniejsze standardy dla wielu produktów wymagały lub dopuszczały stosowanie soli, ale nie przewidywały jej zamienników, co ograniczało tworzenie produktów o obniżonej zawartości sodu.

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Oznakowanie i zawartość sodu

Nowy przepis nie wprowadza odrębnego ostrzeżenia na przedniej części opakowania o zastosowaniu zamiennika soli. Jednak składnik zastępujący chlorek sodu, w tym chlorek potasu, musi zostać wymieniony na liście składników zgodnie z obowiązującymi zasadami znakowania.

Chlorek potasu jest jednym z powszechnych zamienników: nadaje słony smak, ale może mieć gorzkawy, metaliczny lub mineralny posmak. Producenci często łączą go ze zwykłą solą, wzmacniaczami smaku lub innymi składnikami. Zamienniki na bazie potasu mogą stwarzać ryzyko dla osób z chorobami nerek lub przyjmujących leki wpływające na poziom potasu. Nadmiar potasu może powodować hiperkaliemię i zaburzenia rytmu serca.

Według FDA Amerykanie spożywają średnio około 3400 miligramów sodu dziennie, czyli niemal o 50% więcej niż zalecany limit 2300 miligramów. Agencja szacuje, że około 90% mieszkańców USA przekracza ten poziom. FDA wiąże ograniczenie spożycia sodu ze zmniejszeniem ryzyka nadciśnienia, które jest czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia i udaru mózgu.

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