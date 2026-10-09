W Finlandii badacze z Uniwersytetu w Oulu i Uniwersytetu Wschodniej Finlandii ustalili, że osoby, u których chorobę Alzheimera zdiagnozowano przed 65. rokiem życia, przez kilka lat przed postawieniem diagnozy miały więcej problemów zdrowotnych i częściej korzystały z usług medycznych. Jak podaje News-Medical, tendencja ta była szczególnie widoczna w ciągu pięciu lat przed diagnozą.

Jakie schorzenia występowały częściej

W porównaniu z grupą kontrolną dobraną pod względem wieku i płci, bez chorób neurodegeneracyjnych, u pacjentów z wczesnym początkiem choroby Alzheimera częściej odnotowywano depresję, zawroty głowy, bóle głowy, urazowe uszkodzenia mózgu, padaczkę, zaburzenia naczyniowo-mózgowe, choroby tarczycy oraz problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu.

Szumy uszne i utrata słuchu w tej grupie występowały częściej już od sześciu do dziesięciu lat przed postawieniem diagnozy. Jednocześnie od 11 do 15 lat przed diagnozą badacze nie stwierdzili istotnych różnic w zachorowalności między pacjentami a grupą kontrolną.

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Czynniki sercowo-naczyniowe

Podwyższone ciśnienie tętnicze i hiperlipidemia wśród osób z wczesnym początkiem choroby Alzheimera nie występowały częściej niż w grupie kontrolnej. Autorzy zaznaczyli, że czynniki te są tradycyjnie wiązane z chorobą Alzheimera, w szczególności z jej późnym początkiem.

W ciągu pięciu lat przed diagnozą znacząco wzrastała również liczba zgłoszeń po pomoc medyczną, a największy wzrost liczby wizyt przypadł na ostatni rok. Badanie objęło dane 407 osób z wczesnym początkiem choroby Alzheimera z poradni pamięci uniwersyteckich szpitali w Oulu i Kuopio, połączone z danymi krajowych rejestrów ochrony zdrowia. Porównano je z danymi ponad 4 tysięcy osób z grupy kontrolnej oraz przeanalizowano stan zdrowia i korzystanie z usług medycznych przez 15 lat przed diagnozą.

Badacze podkreślili, że żaden pojedynczy objaw ani choroba nie pozwala przewidzieć choroby Alzheimera. Jednocześnie połączenie różnych problemów zdrowotnych i częstszych zgłoszeń po pomoc może sprzyjać wcześniejszemu rozpoznaniu choroby neurodegeneracyjnej.

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