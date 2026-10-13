W badaniu klinicznym fazy I naukowcy z Comprehensive Cancer Center Uniwersytetu Stanowego Ohio przetestowali wzmocnioną terapię CAR-T u pacjentów z nowotworami krwi wywodzącymi się z komórek B, które powróciły po leczeniu lub nie reagowały na nie. Jak informuje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Blood Cancer Discovery.

Trzy cele dla komórek CAR-T

Terapia była ukierunkowana jednocześnie na trzy białka: CD19, CD20 i CD22. Zespół zastosował również białko OX40, aby wzmocnić odpowiedź immunologiczną. Według pierwszej autorki badania, profesor hematologii Sumithiry Vasu, jest to pierwsze badanie kliniczne CAR-T, w którym OX40 wykorzystano do wzmocnienia procesu i zwiększenia śmierci komórek nowotworowych.

Terapia CAR-T polega na pobraniu limfocytów T z układu odpornościowego pacjenta, ich laboratoryjnej modyfikacji w celu skuteczniejszego niszczenia komórek nowotworowych, a następnie podaniu ich pacjentowi w infuzji. Zwykle takie komórki są ukierunkowane na białko CD19, które odgrywa istotną rolę w nowotworach krwi wywodzących się z komórek B.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sześć dni na przygotowanie komórek

W badaniu uczestniczyło 18 pacjentów w medianie wieku 64 lat. Szesnastu z nich otrzymało terapię z OX40. Przed udziałem w badaniu wszyscy pacjenci przeszli medianę trzech rodzajów leczenia.

Naukowcy zastosowali przyspieszony cykl: komórki pobierano, przygotowywano i zwracano pacjentowi w ciągu sześciu dni. Współautor pracy Lapo Alinari zaznaczył, że zespół wykazał możliwość szybkiego wytwarzania i podawania świeżych komórek. Według niego zapewniło to istotną aktywność kliniczną przy minimalnych skutkach ubocznych w chłoniakach nieziarniczych z komórek B, a remisje zaobserwowano w chłoniaku z komórek płaszcza, chłoniaku grudkowym oraz rozlanym chłoniaku z dużych komórek B.

Jednocześnie starszy współautor Marcos de Lima podkreślił, że do potwierdzenia obiecujących wyników potrzebne są dalsze badania z udziałem większych grup pacjentów.

Czytaj nas na