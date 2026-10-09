В Финляндии исследователи Университета Оулу и Университета Восточной Финляндии выяснили, что люди, у которых болезнь Альцгеймера диагностировали до 65 лет, в течение нескольких лет перед установлением диагноза имели больше проблем со здоровьем и чаще пользовались медицинскими услугами. Как сообщает News-Medical, особенно заметной эта тенденция была в течение пяти лет перед диагнозом.

Какие состояния встречались чаще

По сравнению с контрольной группой, подобранной по возрасту и полу и не имевшей нейродегенеративных заболеваний, у пациентов с ранним началом болезни Альцгеймера чаще фиксировали депрессию, головокружение, головную боль, черепно-мозговые травмы, эпилепсию, цереброваскулярные расстройства, заболевания щитовидной железы и проблемы, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя.

Шум в ушах и потеря слуха в этой группе чаще встречались уже за шесть—десять лет до установления диагноза. В то же время за 11—15 лет до диагностирования исследователи не выявили существенных различий в заболеваемости между пациентами и контрольной группой.

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Сердечно-сосудистые факторы

Повышенное артериальное давление и гиперлипидемия среди людей с ранним началом болезни Альцгеймера не были более распространены, чем в контрольной группе. Авторы отметили, что эти факторы традиционно связывают с болезнью Альцгеймера, в частности с ее поздним началом.

В течение пяти лет перед диагнозом также существенно увеличивалось количество обращений за медицинской помощью, а наиболее резкий рост числа визитов пришелся на последний год. Исследование охватило данные 407 человек с ранним началом болезни Альцгеймера из клиник памяти университетских больниц Оулу и Куопио, объединенные с данными национальных реестров здравоохранения. Их сравнили с данными более 4 тысяч человек из контрольной группы и проанализировали состояния здоровья и использование медицинских услуг за 15 лет до диагностирования.

Исследователи подчеркнули, что ни один отдельный симптом или заболевание не позволяет предсказать болезнь Альцгеймера. В то же время совокупность различных проблем со здоровьем и более частых обращений за помощью может способствовать более раннему распознаванию нейродегенеративного заболевания.

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