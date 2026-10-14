Badanie obejmujące niemal 3 mln dzieci w Korei Południowej wykazało, że dzieci, których matki otrzymywały recepty na opioidy w czasie ciąży, częściej trafiały do szpitala w dzieciństwie. O wynikach pracy, opublikowanej 13 października w czasopiśmie PLOS Medicine, informuje News-Medical.

Dane dotyczące niemal 3 mln dzieci

Naukowcy przeanalizowali ogólnokrajowe dane z ubezpieczenia zdrowotnego matek i dzieci w Korei Południowej. Do kohorty włączono 2 928 186 dzieci urodzonych w latach 2010–2017, które obserwowano do 14. roku życia. Za prenatalną ekspozycję na opioidy uznawano przypadki, w których matka otrzymała w czasie ciąży dwie lub więcej recept na takie leki.

Częstość hospitalizacji wśród dzieci z taką prenatalną ekspozycją była o 28% wyższa niż wśród dzieci bez niej: skorygowany współczynnik częstości wyniósł 1,28, przy 95-procentowym przedziale ufności 1,28–1,29. Porównanie rodzeństwa z tej samej rodziny również wykazało wyższą częstość hospitalizacji, jednak różnica była mniejsza — 8%.

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Związek był silniejszy we wczesnym wieku

Autorzy odnotowali zależność między dawką leków a częstością hospitalizacji: skorygowany współczynnik wyniósł 1,19 dla niskich dawek i 1,40 dla wysokich dawek. Podwyższone wskaźniki obejmowały hospitalizacje z powodu infekcji oraz chorób układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego. Związek ten był najsilniejszy przed ukończeniem piątego roku życia, a najbardziej wyraźny w pierwszym roku życia.

Badacze podkreślili, że wyniki nie oznaczają, iż opioidów nie należy przepisywać kobietom w ciąży, gdy istnieją wskazania medyczne. Jednocześnie zaznaczyli, że takie leki należy stosować w najniższej skutecznej dawce i przez najkrótszy niezbędny czas. Autorzy zastrzegli również, że analiza opierała się na elektronicznej dokumentacji medycznej, która nie potwierdza faktycznego przyjmowania leków, a czynniki wspólne dla rodzin mogły częściowo wyjaśniać stwierdzony związek.

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