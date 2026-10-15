英国FemSeven Conti贴剂已售罄——《卫报》

英国部分激素替代疗法（HRT）产品出现短缺。FemSeven Conti贴剂已无货，根据英国卫生与社会保健部的消息，可能持续缺货至11月下旬。多种Estradot贴剂也供应不足；据《卫报》报道，预计这一情况将持续至1月。

哪些药物无法获得

FemSeven Conti含有雌二醇（一种雌激素）以及合成孕激素左炔诺孕酮。Estradot贴剂也含有雌二醇。根据英格兰国民保健服务体系商业服务局的数据，部分Estradot产品的供应问题早在2024年12月就已开始。

该机构数据显示，2025至2026年期间，英格兰近200万名40岁及以上女性获处方使用HRT，以缓解更年期症状。HRT可制成凝胶、喷雾剂、贴剂、片剂、乳膏和宫内系统。治疗通常结合使用雌激素和孕激素，但接受过子宫切除术的女性仅需使用含雌激素的药物。

可能的替代品

关于FemSeven Conti的通知将Evorel Conti、Estradot Conti 30/95和Estradot Conti 40/130列为替代品。它们含有雌二醇及另一种合成孕激素——炔诺酮，且每周使用两次，而非每周一次。

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性与生殖健康顾问葆拉·布里格斯指出，更换治疗方案时的关键因素是保持相同剂量的雌二醇及其经皮给药方式。针对Estradot严重短缺的方案中还列出了Estraderm MX和Evorel贴剂。

对患者的建议

国家药房协会董事会成员塞哈尔·沙希德建议，常规HRT治疗中断的人应联系医疗专业人士。药剂师索比娅·卡西姆警告，不要将贴剂贴超过规定期限、剪开贴剂，或将药物借给他人。

布里格斯认为，由于HRT使用量每年增长超过10%，此类产品的短缺可能再次发生。沙希德呼吁政府成立一个由供应链各环节参与的工作组。

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