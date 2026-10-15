W Wielkiej Brytanii wystąpił niedobór niektórych środków hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Plastry FemSeven Conti są niedostępne i, zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, mogą pozostać niedostępne do końca listopada. Brakuje również kilku rodzajów plastrów Estradot; oczekuje się, że sytuacja ta potrwa do stycznia, informuje The Guardian.

Które leki są niedostępne

FemSeven Conti zawiera estradiol — rodzaj estrogenu — oraz syntetyczny progestagen lewonorgestrel. Plastry Estradot również zawierają estradiol. Problemy z dostawami niektórych produktów Estradot zaczęły się już w grudniu 2024 roku, według NHS England Business Services Authority.

Według tej instytucji w latach 2025–2026 HTZ w celu łagodzenia objawów menopauzy przepisano niemal 2 mln kobiet w Anglii w wieku od 40 lat. HTZ może być dostępna w postaci żeli, sprayów, plastrów, tabletek, kremów i systemów wewnątrzmacicznych. Terapia zazwyczaj łączy estrogen i progestagen, choć kobiety po histerektomii potrzebują wyłącznie leków z estrogenem.

Możliwe zamienniki

W informacji dotyczącej FemSeven Conti jako alternatywy wskazano Evorel Conti, Estradot Conti 30/95 oraz Estradot Conti 40/130. Zawierają one estradiol i inny syntetyczny progestagen — noretysteron — oraz stosuje się je dwa razy w tygodniu, a nie raz w tygodniu.

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Paula Briggs, konsultantka ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, zaznaczyła, że kluczowym czynnikiem przy zmianie leczenia jest zachowanie tej samej dawki estradiolu oraz sposobu jego podawania przez skórę. W protokołach na wypadek poważnego niedoboru Estradot wskazano również plastry Estraderm MX i Evorel.

Co zaleca się pacjentkom

Członkini zarządu National Pharmacy Association Sehar Shahid poradziła osobom, których zwykłe leczenie HTZ zostało przerwane, by skontaktowały się ze specjalistą medycznym. Farmaceutka Sobia Kasim ostrzegła, aby nie pozostawiać plastra dłużej niż przez określony czas, nie przecinać go ani nie pożyczać leków innym osobom.

Briggs uważa, że niedobory takich środków mogą się powtarzać, ponieważ stosowanie HTZ rośnie każdego roku o ponad 10%. Shahid wezwała rząd do utworzenia grupy roboczej z udziałem wszystkich ogniw łańcucha dostaw.

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