英国英格兰国家医疗服务体系 NHS England 发布了有关医院单性别空间的新规定：跨性别女性将不再被安置在仅限女性的病房。供单一性别人士使用的病房、卫生间和更衣室，此后将根据个人的生理性别而非其性别认同使用，《卫报》报道。

临床需求优先

指南指出，应根据跨性别者的生理性别安排其住宿，同时保障其临床需求、隐私、尊严和安全，以及同一空间内其他患者的安全。

若无法同时满足临床需求和单性别安置要求，将优先考虑临床需求。NHS England 还更新了针对员工的指南：所有机构都必须审查现有条件，以保护员工的隐私、尊严和安全。

在以单性别设施为主的医疗信托机构中，可以安排替代方案，包括单人房间，或设有可上锁独立房间的混合设施。此前的 NHS England 规定允许患者和员工按照其性别认同被安置在病房或使用相关设施。

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反应与法律背景

TransActual 和 Trans+ Solidarity Alliance 两个组织在一份联合声明中批评了新指南。它们表示，这些规定可能给资源有限的医院带来运营困难，并使医务人员无法明确了解如何安全地为跨性别患者提供护理。

该指南是在英国最高法院去年就《平等法》中“女性”和“性别”两个术语的解释作出裁决后更新的。法院裁定，这些术语指生理女性和生理性别，且不包括持有性别法律承认证书的跨性别女性。

慈善机构 Sex Matters 的负责人兼联合创始人玛雅·福斯特拉特欢迎这一政策变化，但对规则的实际执行表示担忧。曾在针对达灵顿医院的案件中代表护士的律师贝瑟妮·哈钦森，也支持发布新指南。

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