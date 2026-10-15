В Великобритании Национальная служба здравоохранения Англии, NHS England, опубликовала новые правила относительно однополых пространств в больницах: трансженщин больше не будут размещать в палатах только для женщин. Палаты, туалеты и раздевалки для лиц одного пола впредь будут использоваться в соответствии с биологическим полом человека, а не его гендерной идентичностью, сообщает The Guardian.

Приоритет клинических потребностей

В рекомендациях указано, что трансгендерных людей следует размещать в соответствии с их биологическим полом, одновременно обеспечивая их клинические потребности, приватность, достоинство и безопасность, а также безопасность других пациентов, находящихся в том же помещении.

Если клинические потребности и требования к однополому размещению невозможно выполнить одновременно, приоритет будет отдаваться клиническим потребностям. NHS England также обновила руководства для персонала: все организации должны провести аудит имеющихся условий для защиты приватности, достоинства и безопасности работников.

В медицинских трастах, где преобладают помещения для лиц одного пола, могут обустраивать альтернативы, в частности одноместные комнаты или смешанные помещения с отдельными запирающимися комнатами. Прежние правила NHS England позволяли пациентам и сотрудникам размещаться в палатах или пользоваться соответствующими помещениями в соответствии с гендерной идентичностью.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция и правовой контекст

Организации TransActual и Trans+ Solidarity Alliance в совместном заявлении раскритиковали новые рекомендации. Они заявили, что правила могут вызвать операционные трудности для больниц с ограниченными ресурсами и оставить медиков без чёткого понимания того, как безопасно оказывать помощь трансгендерным пациентам.

Руководства обновили после прошлогоднего решения Верховного суда Великобритании о толковании терминов «женщина» и «пол» в Законе о равенстве. Суд постановил, что эти термины относятся к биологической женщине и биологическому полу и не охватывают трансженщин с сертификатами о юридическом признании гендера.

Руководительница и соосновательница благотворительной организации Sex Matters Майя Форстейтер приветствовала изменение политики, однако выразила обеспокоенность практическим выполнением правил. Юристка Бетани Гатчисон, представлявшая медсестёр в деле против больницы Дарлингтона, также поддержала публикацию новых руководств.

Читай нас в