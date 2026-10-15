W Wielkiej Brytanii Narodowa Służba Zdrowia Anglii, NHS England, opublikowała nowe zasady dotyczące przestrzeni jednopłciowych w szpitalach: transkobiety nie będą już umieszczane na oddziałach przeznaczonych wyłącznie dla kobiet. Oddziały, toalety i przebieralnie dla osób jednej płci będą odtąd wykorzystywane zgodnie z biologiczną płcią danej osoby, a nie jej tożsamością płciową, informuje The Guardian.

Priorytet potrzeb klinicznych

W wytycznych wskazano, że osoby transpłciowe powinny być umieszczane zgodnie z ich biologiczną płcią, przy jednoczesnym zapewnieniu ich potrzeb klinicznych, prywatności, godności i bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa innych pacjentów przebywających w tym samym pomieszczeniu.

Jeżeli potrzeb klinicznych i wymogów dotyczących zakwaterowania jednopłciowego nie można spełnić jednocześnie, priorytet będą miały potrzeby kliniczne. NHS England zaktualizowała również wytyczne dla personelu: wszystkie organizacje muszą przeprowadzić audyt istniejących warunków w celu ochrony prywatności, godności i bezpieczeństwa pracowników.

W trustach medycznych, w których dominują pomieszczenia jednopłciowe, mogą zostać przygotowane alternatywy, w tym pokoje jednoosobowe lub pomieszczenia mieszane z oddzielnymi pokojami zamykanymi na klucz. Wcześniejsze zasady NHS England pozwalały pacjentom i pracownikom na umieszczanie na oddziałach lub korzystanie z odpowiednich pomieszczeń zgodnie z ich tożsamością płciową.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja i kontekst prawny

Organizacje TransActual i Trans+ Solidarity Alliance skrytykowały nowe wytyczne we wspólnym oświadczeniu. Stwierdziły, że zasady mogą spowodować trudności operacyjne dla szpitali o ograniczonych zasobach i pozostawić personel medyczny bez jasnego zrozumienia, jak bezpiecznie zapewniać opiekę pacjentom transpłciowym.

Wytyczne zaktualizowano po ubiegłorocznym orzeczeniu Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii dotyczącym interpretacji terminów „kobieta” i „płeć” w ustawie o równości. Sąd orzekł, że terminy te odnoszą się do biologicznej kobiety i biologicznej płci oraz nie obejmują transkobiet posiadających certyfikaty prawnego uznania płci.

Maya Forstater, dyrektorka i współzałożycielka organizacji charytatywnej Sex Matters, z zadowoleniem przyjęła zmianę polityki, lecz wyraziła obawy dotyczące praktycznego wdrażania zasad. Prawniczka Bethany Hutchison, która reprezentowała pielęgniarki w sprawie przeciwko szpitalowi w Darlington, również poparła publikację nowych wytycznych.

Czytaj nas na