法国 UNICOG 的研究人员利用功能性磁共振成像发现，大脑使用同一套系统来比较整数和分数。据《Live Science》报道，大脑在执行这项任务时的活动类似于一条数轴：数值按照其大小排列。

关于数字和分数的实验

共有20名成年人参与了这项研究。在扫描过程中，他们比较依次呈现的整数和分数，并判断每一个后续数值是大于还是小于前一个数值。

功能性磁共振成像追踪大脑中的血流，并将其作为大脑活动的间接指标。扫描在顶叶皮层前下部区域发现了明显的活动模式，该区域在数字处理方面发挥重要作用。

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不同数字写法共用一套系统

整数和分数在同一条有组织的尺度上呈现，取决于其数值大小，而非书写形式的视觉外观。例如，分数¼包含数字4，但其数值更接近于零。认知神经科学家阿比奥特·德比表示，记录到的活动模式反映的正是这种数值关系，而不是单个数字。

科学家此前已经知道，整数和分数会调动大脑数字处理网络中部分重叠的区域。同时，处理分数的机制研究得较少。论文作者指出，这是首次研究在同时使用整数和分数的任务中神经表征的几何结构。

与处理整数相比，参与者比较分数时速度更慢，也更常出错。这项研究并非旨在解释为什么分数更难掌握或理解。德比建议进一步研究这种神经组织如何因年龄、教育程度和数学训练而异，以及其在学习分数过程中如何变化。论文作者还提出，可以将研究扩展至小数。

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