Исследователи из UNICOG во Франции с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии обнаружили, что мозг использует общую систему для сравнения целых чисел и дробей. Как сообщает Live Science, активность мозга во время такой задачи напоминала числовую прямую: значения располагались в соответствии с их величиной.

Эксперимент с числами и дробями

В исследовании приняли участие 20 взрослых. Во время сканирования они сравнивали последовательно показанные целые числа и дроби и определяли, является ли каждое следующее значение больше или меньше предыдущего.

Функциональная МРТ отслеживает кровоток в мозге, который используют как косвенный показатель его активности. Сканирование выявило отчетливые паттерны активности в передней нижней области теменной коры — зоне, играющей важную роль в обработке чисел.

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Одна система для разных записей чисел

Целые числа и дроби были представлены на общей организованной шкале в зависимости от их числовой величины, а не от визуального вида записи. Например, дробь ¼ содержит цифру 4, однако ее значение значительно ближе к нулю. По словам когнитивного нейробиолога Абиота Дерби, зафиксированные паттерны активности отражали именно эту числовую зависимость, а не отдельные цифры.

Ранее ученые уже знали, что целые числа и дроби задействуют частично общие участки сети обработки чисел в мозге. В то же время механизм работы с дробями был изучен хуже. Авторы работы отметили, что это первое исследование геометрии нейронных представлений в задаче, где использовались и целые числа, и дроби.

Участники медленнее сравнивали дроби и чаще ошибались в таких заданиях, чем при работе с целыми числами. Исследование не было направлено на объяснение причин, по которым дроби сложнее осваивать или понимать. Дерби предложил в дальнейшем изучить, как такая нейронная организация различается в зависимости от возраста, образования и математической подготовки, а также меняется во время обучения дробям. Авторы работы также предположили, что исследование можно распространить на десятичные числа.

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