Naukowcy z UNICOG we Francji, wykorzystując funkcjonalny rezonans magnetyczny, odkryli, że mózg używa wspólnego systemu do porównywania liczb całkowitych i ułamków. Jak podaje Live Science, aktywność mózgu podczas takiego zadania przypominała oś liczbową: wartości były rozmieszczone zgodnie z ich wielkością.

Eksperyment z liczbami i ułamkami

W badaniu wzięło udział 20 dorosłych. Podczas skanowania porównywali oni kolejno wyświetlane liczby całkowite i ułamki oraz określali, czy każda następna wartość jest większa czy mniejsza od poprzedniej.

Funkcjonalny rezonans magnetyczny śledzi przepływ krwi w mózgu, który jest wykorzystywany jako pośredni wskaźnik jego aktywności. Skanowanie wykazało wyraźne wzorce aktywności w przedniej dolnej części kory ciemieniowej — obszarze odgrywającym ważną rolę w przetwarzaniu liczb.

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Jeden system dla różnych zapisów liczb

Liczby całkowite i ułamki były reprezentowane na wspólnej, uporządkowanej skali zależnie od ich wartości liczbowej, a nie od wizualnego wyglądu zapisu. Na przykład ułamek ¼ zawiera cyfrę 4, jednak jego wartość jest znacznie bliższa zeru. Według neurobiologa poznawczego Abiota Derby'ego zarejestrowane wzorce aktywności odzwierciedlały właśnie tę zależność liczbową, a nie poszczególne cyfry.

Naukowcy już wcześniej wiedzieli, że liczby całkowite i ułamki angażują częściowo wspólne obszary sieci przetwarzania liczb w mózgu. Jednocześnie mechanizm pracy z ułamkami był gorzej zbadany. Autorzy pracy zaznaczyli, że jest to pierwsze badanie geometrii reprezentacji neuronalnych w zadaniu, w którym wykorzystano zarówno liczby całkowite, jak i ułamki.

Uczestnicy wolniej porównywali ułamki i częściej popełniali błędy w takich zadaniach niż podczas pracy z liczbami całkowitymi. Badanie nie miało na celu wyjaśnienia, dlaczego ułamki są trudniejsze do opanowania lub zrozumienia. Derby zaproponował dalsze badanie, jak ta organizacja neuronalna różni się w zależności od wieku, wykształcenia i przygotowania matematycznego, a także jak zmienia się podczas nauki ułamków. Autorzy pracy zasugerowali również, że badania można rozszerzyć na liczby dziesiętne.

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