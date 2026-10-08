比利时网球选手伊莉斯·梅尔滕斯与戴安娜·施奈德搭档，晋级中国北京WTA 1000级别中国网球公开赛双打半决赛。四分之一决赛中，这对6号种子组合以2比0的盘分击败了埃伦·佩雷斯和黛米·许尔斯。据Interia Sport报道。

64分钟取胜

比赛持续了64分钟。佩雷斯和许尔斯在首盘破掉施奈德的发球局后将比分扳平，但从2比2开始，梅尔滕斯和施奈德连赢七局。这波连胜让她们以6比2结束首盘，并在第二盘以3比0领先。

许尔斯和佩雷斯终结了这波连胜，但未能改变比赛走势。梅尔滕斯在网前作战，而施奈德则从底线出击。半决赛中，这对比利时-俄罗斯组合将迎战萨拉·埃拉尼和贾斯明·保利尼对阵加布里埃拉·达布罗斯基和路易莎·斯特凡尼一役的胜者。

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对阵伊加·斯维亚特克的比赛

次日，梅尔滕斯将在中国网球公开赛单打四分之一决赛中对阵伊加·斯维亚特克。这位波兰网球选手此前在双方交手中两次击败这位比利时选手。在与斯维亚特克交手前，梅尔滕斯还在北京直落两盘击败了可可·高芙，尽管她此前对阵这位美国选手的战绩为0比5。

北京的单打和双打半决赛计划于周六举行。如果战胜斯维亚特克，梅尔滕斯将在周末参加两个项目的比赛。

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