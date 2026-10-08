Belgijska tenisistka Elise Mertens wraz z Dianą Sznaider awansowała do półfinału gry podwójnej turnieju China Open kategorii WTA 1000 w Pekinie w Chinach. W ćwierćfinale rozstawiony z numerem szóstym duet pokonał Ellen Perez i Demi Schuurs 2:0 w setach. Poinformował o tym Interia Sport.

Zwycięstwo w 64 minuty

Mecz trwał 64 minuty. Perez i Schuurs wyrównały wynik w pierwszym secie po przełamaniu serwisu Sznaider, jednak od stanu 2:2 Mertens i Sznaider wygrały siedem gemów z rzędu. Ta seria pozwoliła im zakończyć pierwszego seta wynikiem 6:2 i objąć prowadzenie 3:0 w drugim.

Schuurs i Perez przerwały tę serię, ale nie zdołały zmienić przebiegu spotkania. Mertens grała przy siatce, podczas gdy Sznaider działała z linii końcowej. W półfinale belgijsko-rosyjska para zmierzy się ze zwyciężczyniami meczu między Sarą Errani i Jasmine Paolini a Gabrielą Dabrowski i Luisą Stefani.

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Mecz przeciwko Idze Świątek

Następnego dnia Mertens ma zagrać w ćwierćfinale singla China Open przeciwko Idze Świątek. Polska tenisistka wcześniej dwukrotnie pokonała Belgijkę w bezpośrednich spotkaniach. Przed meczem ze Świątek Mertens pokonała też w Pekinie Coco Gauff w dwóch setach, choć wcześniej miała bilans 0:5 w pojedynkach z Amerykanką.

Półfinały singla i debla w Pekinie zaplanowano na sobotę. W przypadku zwycięstwa nad Świątek Mertens spędzi weekend na meczach w obu konkurencjach.

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