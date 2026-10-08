Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс вместе с Дианой Шнайдер вышла в полуфинал парного разряда турнира China Open категории WTA 1000 в Пекине, Китай. В четвертьфинале посеянный под шестым номером дуэт обыграл Эллен Перес и Деми Схюрс со счётом 2:0 по сетам. Об этом сообщает Interia Sport.

Победа за 64 минуты

Матч продолжался 64 минуты. Перес и Схюрс сравняли счёт в первом сете после брейка на подаче Шнайдер, однако при счёте 2:2 Мертенс и Шнайдер выиграли семь геймов подряд. Эта серия позволила им завершить первый сет со счётом 6:2 и повести 3:0 во втором.

Схюрс и Перес прервали эту серию, но не смогли изменить ход поединка. Мертенс играла у сетки, тогда как Шнайдер действовала с задней линии. В полуфинале бельгийско-российская пара встретится с победительницами матча между Сарой Эррани и Жасмин Паолини и Габриэлой Дабровски и Луизой Стефани.

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Матч против Иги Свёнтек

На следующий день Мертенс должна сыграть в одиночном четвертьфинале China Open против Иги Свёнтек. Польская теннисистка ранее дважды побеждала бельгийку в очных встречах. Перед матчем со Свёнтек Мертенс также обыграла в Пекине Коко Гауфф в двух сетах, хотя до этого имела баланс 0:5 в поединках с американкой.

Полуфиналы одиночного и парного разрядов в Пекине запланированы на субботу. В случае победы над Свёнтек Мертенс проведёт выходные, играя матчи в обеих дисциплинах.

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