纳特99分助阿联酋击败荷兰队——《The National》

阿联酋板球队在迪拜ICC学院举行的板球世界杯联赛第二级比赛中，以5个三柱门的优势击败荷兰队。据《The National》报道，在追逐264分目标时，33岁的击球手阿克什迪普·纳特在88个球中得到99分。

距离百分仅差一分

纳特击出5个四分球和4个六分球，但未能完成个人首个国际比赛百分。荷兰队队长巴斯·德利德在纳特得到99分时，以LBW规则将其淘汰出局。

在决定性的搭档得分中，开场击球手阿迪布·乌斯马尼为纳特提供支持。他以81分未出局结束比赛，尽管在局中因酷热被迫暂时离场。

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纳特表示，球队努力不为精彩击球而失去三柱门。他说，自己想达到100分，但球队战胜强劲对手更为重要。

代表阿联酋出战

14年前，纳特作为印度19岁以下国家队成员赢得青年世界杯。今年，他来到阿联酋，成为该国公民，并与其他归化球员一道迅速进入国家队。

这名板球运动员称代表阿联酋出战是梦想成真，并表示希望尽可能长时间为国家队效力并帮助球队取胜。对阵荷兰队后，阿联酋将与阿曼队比赛，并将在12月参加加德满都的资格附加赛。为保留ODI球队资格，阿联酋队需要在赛事中跻身前四。

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