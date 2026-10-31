Reprezentacja ZEA w krykiecie pokonała Holandię pięcioma wicketami w meczu Cricket World Cup League Two w akademii ICC w Dubaju. W pogoni za celem wynoszącym 264 runy 33-letni batsman Akshdeep Nath zdobył 99 runów w 88 piłkach, informuje The National.

Jeden run do century

Nath uderzył pięć czwórek i cztery szóstki, jednak nie zdołał zdobyć swojego pierwszego międzynarodowego century. Kapitan Holandii Bas de Leede wyeliminował go zgodnie z zasadą LBW, gdy Nath miał na koncie 99 runów.

W decydującym partnerstwie Natha wspierał otwierający batsman Adib Usmani. Zakończył mecz z 81 runami bez wyeliminowania, choć w trakcie inningsu był zmuszony tymczasowo opuścić boisko z powodu silnego upału.

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Nath zaznaczył, że drużyna starała się nie tracić wicketów dla efektownych uderzeń. Jak powiedział, chciał osiągnąć granicę 100 runów, ale zwycięstwo zespołu nad silnym rywalem było ważniejsze.

Występy dla ZEA

Czternaście lat temu Nath wygrał młodzieżowe mistrzostwa świata jako członek reprezentacji Indii do lat 19. W tym roku przybył do ZEA, został obywatelem tego kraju i szybko dołączył do reprezentacji narodowej wraz z innymi naturalizowanymi zawodnikami.

Krykiecista nazwał występy dla ZEA spełnieniem marzeń i powiedział, że chce jak najdłużej grać w reprezentacji oraz pomagać jej wygrywać. Po meczu z Holandią ZEA rozegrają spotkanie z Omanem, a w grudniu wystąpią w kwalifikacyjnym play-offie w Katmandu. Aby zachować status drużyny ODI, reprezentacja musi zakończyć turniej wśród czterech najlepszych zespołów.

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