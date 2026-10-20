天文学家借助詹姆斯·韦布空间望远镜（JWST）发现了超新星AT 2026abck，它在大爆炸后约11.5亿年爆发。Live Science报道称，它可能是有史以来观测到的最遥远超新星之一。

爆发产生的光在超过125亿年前发出。在此期间，宇宙膨胀使地球与光源之间的距离增加了约六倍。相关结论发表于9月29日上传至arXiv的预印本中；该研究尚未经过同行评审。

爆发的早期阶段

研究作者估计，JWST是在该天体自身参考系中爆发后的4至10天观测到这颗超新星的。在2026年5月28日进行的此前一次观测中，望远镜没有探测到这颗超新星，下一次观测则在8月7日进行。

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这两个日期之间，地球上过去了71天，而在超新星的参考系中约过去了12天。该研究第一作者、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的明彦·朱表示，由于宇宙膨胀，这一事件对地球观测者而言看起来进行得约慢六倍。也就是说，在超新星附近持续一周的变化，从地球上看会持续约六周。

亮度与宿主星系

研究共同作者、亚利桑那大学的萧辉·范估计，这颗超新星的峰值亮度约为太阳的80亿倍，几乎达到整个银河系的亮度水平。在爆发期间，它释放的能量相当于太阳在约20亿年内释放的能量。

该天体温度超过1.6万摄氏度，抛出物质外壳的半径估计约为46个天文单位。宿主星系ID101411的质量约为63亿个太阳质量，其形成新恒星的速度超过银河系的十倍。研究人员推测，AT 2026abck可能属于罕见的超亮超新星类别，这类超新星释放的能量是普通超新星的数十倍或数百倍。

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