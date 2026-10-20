Астрономы с помощью космического телескопа James Webb (JWST) обнаружили сверхновую AT 2026abck, взорвавшуюся примерно через 1,15 млрд лет после Большого взрыва. Она может быть одной из самых далёких сверхновых, когда-либо наблюдавшихся, сообщает Live Science.

Свет от взрыва был испущен более 12,5 млрд лет назад. За это время расширение Вселенной примерно в шесть раз увеличило расстояние между Землёй и источником света. Выводы описаны в препринте, загруженном на arXiv 29 сентября; работа ещё не прошла рецензирование.

Ранняя фаза взрыва

Авторы работы оценивают, что JWST увидел сверхновую через четыре—десять дней после взрыва в системе отсчёта самого объекта. Во время предыдущего наблюдения 28 мая 2026 года телескоп не зафиксировал сверхновую, а следующее наблюдение состоялось 7 августа.

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Между этими датами на Земле прошло 71 день, тогда как в системе отсчёта сверхновой — около 12 дней. По словам первого автора работы Миньяна Чжу из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, из-за расширения Вселенной это событие для земного наблюдателя выглядит происходящим примерно в шесть раз медленнее. То есть изменения, которые длились возле сверхновой неделю, с Земли разворачиваются примерно шесть недель.

Яркость и галактика-хозяин

Соавтор исследования Сяохуэй Фань из Университета Аризоны оценил пиковую яркость сверхновой примерно в 8 млрд раз больше солнечной — почти на уровне всей галактики Млечный Путь. За время взрыва она излучает столько энергии, сколько Солнце излучит примерно за 2 млрд лет.

Температура объекта превышает 16 тысяч градусов Цельсия, а радиус оболочки выброшенного вещества составляет ориентировочно 46 астрономических единиц. Галактика-хозяин ID101411 имеет массу около 6,3 млрд масс Солнца и образует новые звёзды более чем в десять раз быстрее, чем Млечный Путь. Исследователи предполагают, что AT 2026abck может относиться к редкому классу сверхярких сверхновых, выделяющих в десятки или сотни раз больше энергии, чем обычные сверхновые.

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