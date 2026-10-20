JWST може спостерігати наднову через 1,15 млрд років після Великого вибуху — Live Science

Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb (JWST) виявили наднову AT 2026abck, що вибухнула приблизно через 1,15 млрд років після Великого вибуху. Вона може бути однією з найвіддаленіших наднових, які коли-небудь спостерігали, повідомляє Live Science.

Світло від вибуху було випромінене понад 12,5 млрд років тому. За цей час розширення Всесвіту приблизно вшестеро збільшило відстань між Землею та джерелом світла. Висновки описано в препринті, завантаженому на arXiv 29 вересня; робота ще не пройшла рецензування.

Рання фаза вибуху

Автори роботи оцінюють, що JWST побачив наднову через чотири—десять днів після вибуху в системі відліку самого об’єкта. Під час попереднього спостереження 28 травня 2026 року телескоп не зафіксував наднову, а наступне спостереження відбулося 7 серпня.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Між цими датами на Землі минув 71 день, тоді як у системі наднової — близько 12 днів. За словами першого автора роботи Мін’яна Чжуана з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн, через розширення Всесвіту ця подія для земного спостерігача виглядає приблизно в шість разів повільнішою. Тобто зміни, які тривали біля наднової тиждень, із Землі розгортаються приблизно шість тижнів.

Яскравість і галактика-господар

Співавтор дослідження Сяохуей Фань з Університету Аризони оцінив пікову яскравість наднової приблизно у 8 млрд разів більшою за сонячну — майже на рівні всієї галактики Чумацький Шлях. За час вибуху вона випромінює стільки енергії, скільки Сонце випромінить приблизно за 2 млрд років.

Температура об’єкта перевищує 16 тисяч градусів Цельсія, а радіус оболонки викинутої речовини становить орієнтовно 46 астрономічних одиниць. Галактика-господар ID101411 має масу близько 6,3 млрд мас Сонця та утворює нові зорі більш як удесятеро швидше за Чумацький Шлях. Дослідники припускають, що AT 2026abck може належати до рідкісного класу надяскравих наднових, які виділяють у десятки або сотні разів більше енергії, ніж звичайні наднові.

Читай нас у