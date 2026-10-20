F-22飞行员在飞行中操控YFQ-44A无人机——Defense News

一名F-22“猛禽”战斗机飞行员对YFQ-44A Fury无人机实施了空中战术控制。他向该飞行器传达高层级指令，而Fury机载自主软件对这些指令进行解读并实时执行，其中包括实施机动和模拟作战任务。

Defense News援引美国空军的消息报道了这次演示。由Anduril生产的Fury属于“协同作战飞机”项目，美国空军正在该项目框架内开发半自主系统。

用于后续测试的数据

参与此次演示的专家来自第412测试联队、第422测试与评估中队、第309软件工程大队、Experimental Operations Unit、F-22项目办公室，以及CCA自主与协同软件部门。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国空军计划将演示数据用于软件集成、进一步的开发测试以及CCA概念的研究。

CCA项目的发展

美国空军此前表示，计划到2032年拥有500套具备战备能力的半自主系统，而机队总规模将达到1,000架。今年7月，Fury进行了首次实弹测试：该飞行器对一个模拟目标实施了超视距打击。

美国空军还在继续测试由通用原子公司生产的FQ-42A Vengeance。上个月，该飞行器被运抵内华达州的克里奇空军基地，以进行进一步的常规测试和评估行动。

关注我们在